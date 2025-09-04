Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas

Los dirigidos por Carlo Ancelotti y Nicolás Córdova se enfrentarán HOY, 4 de septiembre, en el Maracaná de Río de Janeiro. Ya no hay nada en juego entre estos dos países.

Por Tomas Vetere

Brasil y Chile, frente a frente en Río de Janeiro en el cierre de las Eliminatorias
La Copa del Mundo 2026 está acercándose y las Eliminatorias Sudamericanas están empezando a llegar a su fin. Durante esta ventana FIFA se desarrollarán las últimas dos jornadas del campeonato clasificatorio organizado por CONMEBOL y se terminarán de conocer a los seis países que representarán al continente en la próxima cita mundialista, sin contar a la nación que disputará el repechaje.

Pero ya sin ninguna exigencia, porque no hay nada en juego para estas dos selecciones, Brasil y Chile se verán las caras HOY jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los dirigidos por Carlo Ancelotti ya tienen asegurado su boleto y los de Nicolás Córdova ya están matemáticamente eliminados por tercera edición consecutiva, ocupando el último lugar.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, le respondió a Neymar Jr sobre su ausencia en la convocatoria: “Cuando yo hablo…”

La alineación de Brasil para recibir a Chile

  • Alisson Becker
  • Wesley
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Raphinha
  • Gabriel Martinelli
  • Estêvão
  • João Pedro
DT: Carlo Ancelotti

¡Inesperada noticia! La decisión de Ciudad de México de cara a la inauguración del Mundial 2026

La alineación de Chile para visitar a Brasil

  • Lawrence Vigouroux
  • Fabián Hormazábal
  • Guillermo Maripán
  • Paulo Díaz
  • Gabriel Suazo
  • Damián Pizarro
  • Felipe Loyola
  • Javier Altamirano
  • Alexander Aravena
  • Darío Osorio
  • Gonzalo Tapia

DT: Nicolás Córdova

