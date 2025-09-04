La Copa del Mundo 2026 está acercándose y las Eliminatorias Sudamericanas están empezando a llegar a su fin. Durante esta ventana FIFA se desarrollarán las últimas dos jornadas del campeonato clasificatorio organizado por CONMEBOL y se terminarán de conocer a los seis países que representarán al continente en la próxima cita mundialista, sin contar a la nación que disputará el repechaje.
Pero ya sin ninguna exigencia, porque no hay nada en juego para estas dos selecciones, Brasil y Chile se verán las caras HOY jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los dirigidos por Carlo Ancelotti ya tienen asegurado su boleto y los de Nicolás Córdova ya están matemáticamente eliminados por tercera edición consecutiva, ocupando el último lugar.
La alineación de Brasil para recibir a Chile
- Alisson Becker
- Wesley
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Raphinha
- Gabriel Martinelli
- Estêvão
- João Pedro
DT: Carlo Ancelotti
La alineación de Chile para visitar a Brasil
- Lawrence Vigouroux
- Fabián Hormazábal
- Guillermo Maripán
- Paulo Díaz
- Gabriel Suazo
- Damián Pizarro
- Felipe Loyola
- Javier Altamirano
- Alexander Aravena
- Darío Osorio
- Gonzalo Tapia
DT: Nicolás Córdova