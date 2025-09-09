Qué pasa si Bolivia pierde, empata o gana con Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia disputa este martes uno de los partidos más importantes de su historia. El seleccionado del Altiplano recibe a Brasil en La Paz por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y, a contramano de lo que marca su historia, llega con chances concretas de obtener un boleto para el torneo clasificatorio de la Copa del Mundo, antes conocido como ‘repechaje’.

El combinado comandado por Óscar Villegas actualmente está octavo en la tabla de posiciones, pero a un solo punto de Venezuela, quien es actualmente el último clasificado (repechaje). Por eso, ambos partidos se disputarán al mismo tiempo y se espera una jornada de grandes emociones para Bolivia y la Vinotinto.

¿Qué pasa si Bolivia pierde con Brasil?

Si Bolivia pierde este martes con Brasil, no tendrá ninguna chance de clasificar al próximo Mundial de la FIFA, ya que quedará octavo en la tabla de posiciones, independientemente del resultado en Venezuela vs. Colombia.

¿Qué pasa si Bolivia empata con Brasil?

Si Bolivia logra sacar un empate con Brasil, también se quedará sin el boleto para disputar el torneo clasificatorio de la Copa del Mundo 2026. Y es que, aunque Venezuela pierda y queden igualados en puntos, la Vinotinto le lleva 12 tantos en la diferencia de gol.

¿Qué pasa si Bolivia le gana a Brasil?

En caso de que Bolivia le gane a Brasil en La Paz, tendrá altas chances de convertirse en la última selección de Conmebol en clasificarse al Mundial. Para que esto suceda, dependerá de que Venezuela no le gane a Colombia. Si la Verde consigue los tres puntos y la Vinotinto empata o pierde, Bolivia se quedará con el séptimo lugar y el boleto.