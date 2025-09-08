¿Va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tendrán su última función este martes 9 de septiembre. Uno de los encuentros que animarán la jornada será el que enfrente a Ecuador y Argentina, ambos ya clasificados a la Copa del Mundo, en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Si bien tanto los dirigidos por Sebastián Becaccece como los conducidos por Lionel Scaloni cuentan con la certeza de que estarán en el certamen ecuménico, el duelo podría servirle a sendos entrenadores como una buena prueba para evaluar variantes de cara a futuro.

En ese sentido, Argentina contará con el desafío de jugar sin Lionel Messi, quien tras la victoria por 3-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en lo que podría haber sido su último partido en Eliminatorias, aseguró que no disputaría el juego de este martes para volver a Estados Unidos y pensar en sus próximos desafíos con Inter Miami. El capitán del campeón del mundo, de 38 años, se volverá a ausentar en un partido de su selección tras la doble fecha de marzo pasado.

En tanto, el local vivirá un partido especial luego de que Enner Valencia, su delantero estrella y capitán de 35 años, anunciara que será la última vez que vestirá la playera de su selección en un certamen clasificatorio a la Copa del Mundo. “Solo Dios sabrá cuándo tendré que dejar a la selección. Esperemos que sea después del Mundial y que sea con un gran Mundial (…) que este partido contra la Argentina sea una linda despedida y que sea con una victoria”, manifestó el ex jugador de Tigres UANL.

A falta de una fecha para el final de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina se garantizó finalizar como líder del certamen con 38 puntos. En el 4° puesto se ubica Ecuador, que alcanzó las 26 unidades para clasificarse por segunda vez consecutiva a la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas?

El encuentro entre Ecuador y Argentina se jugará a partir de las 17:00 horas del centro de México. A continuación se presentan los horarios de inicio del partido para otros países hispanohablantes.

Hora de Argentina : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Hora de Ecuador : 18:00 horas.

: 18:00 horas. Hora de Colombia : 18:00 horas.

: 18:00 horas. Hora de Perú : 18:00 horas.

: 18:00 horas. Hora de Chile: 20:00 horas.

Ecuador y Argentina jugarán a partir de las 17:00 horas del centro de México. (Getty Images)

¿Va por TV abierta? Cómo ver Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

El duelo entre Ecuador y Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no irá por TV abierta en México. La señal encargada de transmitirlo para el territorio nacional, en exclusiva, será Clarosports.

