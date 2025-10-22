Es tendencia:
Las alineaciones de Flamengo vs. Racing Club por la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Los brasileños reciben a los argentinos por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná.

Por Ramiro Canessa

Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores.
© Getty ImagesFlamengo vs. Racing por la Copa Libertadores.

Después de un tiempo de espera, llegó el día más esperado para los mejores clubes de Sudamérica en la actualidad. Falta cada vez menos para saber quiénes disputarán la final de la Copa Libertadores 2025.

Este miércoles 22 de octubre, a las 18:30 hs de la CDMX, Flamengo recibe a Racing Club por la primera semifinal del certamen internacional en el Estadio Maracaná. La serie se definirá la próxima semana, el miércoles 29 de octubre, a la misma hora en Argentina, en el Cilindro de Avellaneda.

Del otro lado del cuadro están Palmeiras y Liga de Quito, que jugarán el partido de ida mañana en Ecuador. El 30 de octubre se definirá el segundo finalista en Brasil, dejando abierta la posibilidad de una final sin clubes brasileños o la repetición del panorama de ediciones anteriores.

Alineación de Flamengo para recibir a Racing

  • Agustín Rossi
  • Guillermo Varela
  • Léo Ortiz
  • Léo Pereira
  • Alex Sandro
  • Jorginho
  • Saúl
  • Gonzalo Plata
  • Giorgian De Arrascaeta
  • Samuel Lino
  • Pedro
Alineación de Racing Club para visitar a Flamengo

  • Facundo Cambeses
  • Gastón Martirena
  • Nazareno Colombo
  • Marcos Rojo
  • Gabriel Rojas
  • Santiago Sosa
  • Juan Nardoni
  • Agustín Almendra
  • Santiago Solari
  • Tomás Conechny o Duván Vergara
  • Adrián Martínez
