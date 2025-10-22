Las alineaciones de Flamengo vs. Racing Club por la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Después de un tiempo de espera, llegó el día más esperado para los mejores clubes de Sudamérica en la actualidad. Falta cada vez menos para saber quiénes disputarán la final de la Copa Libertadores 2025.

Este miércoles 22 de octubre, a las 18:30 hs de la CDMX, Flamengo recibe a Racing Club por la primera semifinal del certamen internacional en el Estadio Maracaná. La serie se definirá la próxima semana, el miércoles 29 de octubre, a la misma hora en Argentina, en el Cilindro de Avellaneda.

Del otro lado del cuadro están Palmeiras y Liga de Quito, que jugarán el partido de ida mañana en Ecuador. El 30 de octubre se definirá el segundo finalista en Brasil, dejando abierta la posibilidad de una final sin clubes brasileños o la repetición del panorama de ediciones anteriores.

Alineación de Flamengo para recibir a Racing

Agustín Rossi

Guillermo Varela

Léo Ortiz

Léo Pereira

Alex Sandro

Jorginho

Saúl

Gonzalo Plata

Giorgian De Arrascaeta

Samuel Lino

Pedro

Alineación de Racing Club para visitar a Flamengo