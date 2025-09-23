La Copa Libertadores 2025 conocerá este martes 23 de septiembre al primero de sus cuatro semifinalistas. Dicho lugar está reservado para Racing Club o Vélez Sarsfield, quienes se enfrentarán a partir de las 16:00 horas (CDMX) en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de los cuartos de final.

ver también ¿Quién es la promesa de 18 años que brilla en el campeón de la Copa Libertadores y ya es convocado a la Selección Mexicana?

La Academia va ganando la serie por 1-0 gracias a su victoria del martes pasado como visitante con gol de Adrián Martínez. Por eso, un nuevo triunfo por cualquier resultado o un empate le dará la clasificación al equipo de Gustavo Costas en tiempo regular.

En tanto, el Fortín necesitará ganar por diferencia de más de un gol para revertir el global y acceder a las semifinales al cabo de los 90 minutos. Una victoria por la mínima del conjunto de Guillermo Barros Schelotto -sin importar el marcador- enviará el juego a los penales.

Publicidad

Publicidad

Este encuentro contará con presencia de ex jugadores de la Liga MX. Por el lado del combinado local fue convocado Duván Vergara, ex Santos y Rayados, quien iniciará desde la banca. En el visitante será titular Michael Santos (FC Juárez), mientras que Claudio Baeza (Necaxa y Toluca) y Diego Valdés (América y Morelia) formarán parte de los relevos. Lisandro Magallán, ex Pumas UNAM, fue expulsado en la ida y por lo tanto no podrá jugar para Vélez.

La alineación confirmada de Racing Club

Facundo Cambeses

Facundo Mura

Franco Pardo

Santiago Sosa

Nazareno Colombo

Gabriel Rojas

Juan Ignacio Nardoni

Agustín Almendra

Tomás Conechny

Santiago Solari

Adrián Martínez

La alineación confirmada de Vélez Sarsfield

Tomás Marchiori

Agustín Lagos

Emanuel Mammana

Aaron Quirós

Elías Gómez

Rodrigo Aliendro

Agustín Bouzat

Tomás Galván

Maher Carrizo

Imanol Machuca

Michael Santos

Publicidad