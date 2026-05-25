El director técnico mexicano aclaró qué falta para que siga al mando del primer equipo de la Máquina Cementera de cara al Apertura 2026.

Por el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026, Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México. Con este título, los Celestes llegaron a a la 10° corona.

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Tras el compromiso, muchas voces hablaron de la victoria, siendo una de las más importantes la de ni más ni menos que Joel Huiqui, su director técnico: “En el medio tiempo entramos a la oficina con la gente de análisis para ver qué corregir y al entrar al vestidor escuché cosas muy interesantes de los jugadores. Había una energía de exigencias y correcciones entre ellos mismos porque sentían que podían ganarlo. Hicimos un mensaje muy simple: hay que atacar con orden y defender mucho mejor”.

Por otro lado, expresó sus ganas de seguir al mando del primer equipo y qué falta para se concrete: “Me encantaría quedarme; hoy mi sueño está cumplido, habiendo tenido grandes momentos en Cruz Azul como jugador y ahora como técnico. El presidente mencionó que le gustaría que me quedara y a mí me encantaría, solo falta que se haga oficial”.

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Además, reflexionó sobre el título obtenido: “Más que la décima, creo que todos tenemos un propósito en la vida más allá de lo laboral. Ganar un campeonato es maravilloso, pero para mí es más importante el mensaje positivo; se premia al campeón, pero pocas veces se aplaude el proceso. Tanto Pumas como Cruz Azul tuvieron procesos complejos, se repusieron y llegaron a la final”.

Por último, también confesó cómo fue su día a día con la plantilla: “Mi mensaje diario a los jugadores es que tenemos que ser mejores personas y seres humanos para inspirar a los demás a que crean en su sueño, lo cual se consigue con trabajo y proceso”.

Joel Huiqui envió un saludo a la afición de Cruz Azul

Para cerrar, envió un especial saludo para la afición de la Máquina Cementera, que volvió a festejar el título de la Liga MX tras cinco años, cuando se quedó con el Clausurs 2021 ante Santos Laguna: “Felicidades a toda la afición de Cruz Azul que hizo un gran trabajo. Sueño cumplido”.

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En síntesis