Mientras Matías Almeyda ganaría 5 millones en Rayados, el salario de Efraín Juárez en Pumas UNAM

El Pelado se convirtió en el nuevo DT del club regio y tiene uno de los salarios más altos de la Liga MX. Acá lo comparamos con Efraín Juárez, de Pumas.

Según informó Récord, Rayados de Monterrey le ofreció un contrato millonario a Matías Almeyda para convertirlo en el entrenador mejor pagado de toda la Liga MX. El salario rondaría los 5 millones de dólares por temporada.

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La llegada de Almeyda a Rayados se da después de una temporada muy floja del conjunto regiomontano. A pesar del plantel lleno de figuras, el equipo no logró competir de la manera esperada y terminó quedándose sin títulos en todas las competencias importantes que disputó.

La directiva decidió apostar fuerte por el ex entrenador de Chivas con la intención de levantar al equipo y devolverlo al protagonismo tanto en México como a nivel internacional. Por eso, Monterrey no dudó en poner sobre la mesa uno de los contratos más altos del país.

Lo que gana Efraín Juárez en Pumas

En medio de esta situación, muchos aficionados comenzaron a comparar el salario de Almeyda con el de Efraín Juárez en Pumas UNAM. Según información de TV Azteca, el entrenador universitario gana alrededor de 1,7 millones de dólares por temporada.

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Efraín llegó a Pumas en un momento complicado para el club, con el equipo muy golpeado futbolísticamente y lejos de pelear por cosas importantes. Sin embargo, en poco tiempo logró cambiar la cara del conjunto universitario y lo llevó nuevamente a competir en los primeros puestos del futbol mexicano.

Si bien terminó perdiendo la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, el trabajo de Juárez fue muy valorado por gran parte de la afición auriazul. Después de mucho tiempo, Pumas volvió a ilusionarse con un proyecto competitivo y logró meterse otra vez entre los equipos más fuertes de la Liga MX.

En sintesis

El director técnico argentino Matías Almeyda recibió una oferta de 5 millones de dólares por temporada de Monterrey.

recibió una oferta de 5 millones de dólares por temporada de Monterrey. El entrenador mexicano Efraín Juárez percibe un sueldo anual aproximado de 1,7 millones de dólares en Pumas.

percibe un sueldo anual aproximado de 1,7 millones de dólares en Pumas. El diario deportivo Récord informó sobre el contrato millonario para convertirlo en el estratega mejor pagado.