Cruz Azul vive un divorcio total con su afición tras la humillante derrota 7-0 contra América en el Clásico Joven, sabiendo que es el partido que está marcado desde inicio de semestre para no perder, y menos ser vapuleados.

La afición de la Máquina ya fue a cuestionar al plantel a la salida del entrenamiento este lunes 22 de agosto. Sin embargo, la molestia se mantiene y ya planean formas de apretar a la plantilla y la directiva.

A través de las redes sociales la cuenta Nación Azul está invitando a los seguidores a no asistir al partido entre los Celestes y Querétaro el próximo sábado 27 de agosto en el Estadio Azteca como medida de protesta.

"No vayamos al Estadio. Incluso tengas abono, sólo por este sábado, que no haya un alma en la grada del Azteca. No se trata de abandonar al equipo, se trata de darle la espalda a la directiva que destruyó al campeón de la novena. Un partido, no vayas", es la publicación colocada y que ya ha recibido miles de interacciones.

En el Azteca no han respondido

Hasta ahora, Cruz Azul lleva cinco partidos en calidad de local, acumulando una victoria, un empate y tres descalabros. En el Apertura 2022 les falta recibir a Gallos Blancos, Mazatlán, León y Chivas.