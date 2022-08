La humillante derrota sufrida por el Cruz Azul por 7 a 0 ante el Club América el sábado en la cancha del Estadio Azteca, caló hondo y detonó una crisis que comenzó acabando con el puesto de Diego Aguirre pero también tendría importantes consecuencias en la plantilla. Pues varios jugadores tendrían las horas contadas en el equipo cementero.

Precisamente los futbolistas fueron en las últimas horas protagonistas de un duro momento tras salir de la práctica del primer equipo. Grupos de aficionados los esperaban agolpados en las instalaciones de La Noria para increparlos y hacerles vivir un difícil momento mientras estos se encontraban dentro de sus automóviles y debían responder a un duro hostigamiento.

El tema del día dio que hablar en medios y redes sociales, y varias fueron las voces vinculadas al mundo deportivo que se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Emanuel Tito Villa, exjugador Cementero, quien a través de su canal de Twitter se encargó de repudiar y cuestionar este comportamiento por parte de los fanáticos, y terminó enfrentándose duramente contra uno de ellos.

Tito Villa contra aficionado por lo sucedido en La Noria

"No nos equivoquemos, aficionados! Si es que así le podemos llamar a las personas que hacen esto! Reclamar sí, con todo el derecho del mundo, pero con decencia… nunca promoviendo la violencia! Venga… Las formas importan dentro y fuera de la cancha… para unos y para otros!", fue la primera reflexión del exdelantero, lo cual despertó una respuesta que lo hizo calentar aún más. "No pasa de unos huevazos, no los victimices [...] Qué propones, genio, porque de seguir así va a desaparecer Cruz Azul. Entre la arriogancia, estupidez y valemadrismo del arrogante de Víctor Velázquez, la ineptitud y sin huevos de muchos jugadores. Va a desaparecer Cruz Azul! Eso quieres? Piensa y no te equivoques", le escribió un hincha.

El contraataque de Tito Villa no tardó en llegar, y fue sin pelos en la lengua: "Se ve que tienes muchos HUEVOS pero poco cerebro para decir semejante pend*! Y tú qué piensas, genio? Qué por ir a hacerte el barra brava la cosa va a cambiar? Quédate tranquilo que CAZ no va a desaparecer, pero sí ojalá desaparezcan del fútbol los “aficionados” como tú!".