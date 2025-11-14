La Selección Alemana sigue en su camino de manera firme hacia la Copa del Mundo 2026 y, por la Jornada 5 del Grupo A, venció 2-0 de visitante ante Luxemburgo. El equipo al mando de Julian Nagelsmann depende de sí mismo para ir al torneo internacional.

Publicidad

Publicidad

El equipo alemán se impuso fuera de casa con anotaciones de Nick Woltemade en dos ocasiones. Ahora, el equipo es líder de su zona con 12 unidades, las mismas que Eslovaquia, que venció 1-0 de local a Irlanda del Norte. De esta manera, aún no se definió quién irá directo al torneo y quién al Repechaje.

De esta manera, Alemania no pudo sellar su clasificación y ahora tendrá que ir a la última jornada por la victoria. En la última fecha recibirá precisamente a Eslovaquia, por lo que le basta el empate para poder quedarse con es boleto directo gracias a tener mejor diferencia de gol.

La tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias UEFA

Publicidad

Publicidad

Los partidos de la última jornada del Grupo A

Solamente queda una jornada para que se defina el grupo y Alemania enfrentará a un rival directo, y lo hará en condición de local. Con un empate, los germanos se aseguran el primer puesto y, por ende, la clasificación directa.

Alemania vs. Eslovaquia | Lunes 17 de noviembre

Irlanda del Norte vs. Luxemburgo | Lunes 17 de noviembre

En síntesis

La Selección Alemana venció 2-0 de visitante a Luxemburgo por la Jornada 5 de las Eliminatorias UEFA.

venció de visitante a por la Jornada 5 de las Eliminatorias UEFA. Alemania es líder del Grupo A con 12 unidades , las mismas que Eslovaquia , gracias a los dos goles de Nick Woltemade .

es líder del con , las mismas que , gracias a los dos goles de . Alemania necesita solo un empate ante Eslovaquia el lunes 17 de noviembre para clasificar al Mundial 2026.

Publicidad