¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Armenia vs. Portugal por las Eliminatorias UEFA

La Portugal de Cristiano Ronaldo juega este sábado 6 de septiembre su primer partido por las Eliminatorias UEFA. El rival del conjunto galo es Armenia, en un encuentro que comienza a las 10:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Por el lado del local, es evidente que es una selección netamente inferior a Portugal. Los últimos partidos de Armenia fueron dos amistosos en junio, cuando perdieron por 5-2 ante Kosovo e igualaron por 2-2 contra Montenegro. Este sábado buscarán la hazaña.

Con respecto al equipo de Cristiano Ronaldo, Portugal viene de ganar el título de la UEFA Nations League tras derrotar por penales a España. El conjunto luso tiene un plantel repleto de estrellas y se espera que no tenga dificultades para clasificar al próximo Mundial 2026.

La probable alineación de Armenia

Beglaryan

Mkrtchyan

Harutyunyan

Haroyan

Tiknizyan

Avanesyan

Agbaljan

Saghoyan

Serobyan

Mkhitaryan

Sevikyan

La probable alineación de Portugal