¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Armenia vs. Portugal por las Eliminatorias UEFA

La Portugal de Cristiano Ronaldo juega este sábado 6 de septiembre su primer partido por las Eliminatorias UEFA. El rival del conjunto galo es Armenia, en un encuentro que comienza a las 10:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium.
Por el lado del local, es evidente que es una selección netamente inferior a Portugal. Los últimos partidos de Armenia fueron dos amistosos en junio, cuando perdieron por 5-2 ante Kosovo e igualaron por 2-2 contra Montenegro. Este sábado buscarán la hazaña.
Con respecto al equipo de Cristiano Ronaldo, Portugal viene de ganar el título de la UEFA Nations League tras derrotar por penales a España. El conjunto luso tiene un plantel repleto de estrellas y se espera que no tenga dificultades para clasificar al próximo Mundial 2026.
La probable alineación de Armenia
- Beglaryan
- Mkrtchyan
- Harutyunyan
- Haroyan
- Tiknizyan
- Avanesyan
- Agbaljan
- Saghoyan
- Serobyan
- Mkhitaryan
- Sevikyan
La probable alineación de Portugal
- Diogo Costa
- Diogo Dalot
- Ruben Días
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Joao Neves
- Bruno Fernandes
- Pedro Neto
- Francisco Conceicao
- Cristiano Ronaldo