¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Armenia vs. Portugal por las Eliminatorias UEFA

Conoce los jugadores titulares y si Cristiano Ronaldo estará presente en el partido de este sábado.

Por Patricio Hechem

Cristiano Ronaldo juega ante Armenia
© Getty ImagesCristiano Ronaldo juega ante Armenia

La Portugal de Cristiano Ronaldo juega este sábado 6 de septiembre su primer partido por las Eliminatorias UEFA. El rival del conjunto galo es Armenia, en un encuentro que comienza a las 10:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Por el lado del local, es evidente que es una selección netamente inferior a Portugal. Los últimos partidos de Armenia fueron dos amistosos en junio, cuando perdieron por 5-2 ante Kosovo e igualaron por 2-2 contra Montenegro. Este sábado buscarán la hazaña.

Con respecto al equipo de Cristiano Ronaldo, Portugal viene de ganar el título de la UEFA Nations League tras derrotar por penales a España. El conjunto luso tiene un plantel repleto de estrellas y se espera que no tenga dificultades para clasificar al próximo Mundial 2026.

La probable alineación de Armenia

  • Beglaryan
  • Mkrtchyan
  • Harutyunyan
  • Haroyan
  • Tiknizyan
  • Avanesyan
  • Agbaljan
  • Saghoyan
  • Serobyan
  • Mkhitaryan
  • Sevikyan

La probable alineación de Portugal

  • Diogo Costa
  • Diogo Dalot
  • Ruben Días
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • Joao Neves
  • Bruno Fernandes
  • Pedro Neto
  • Francisco Conceicao
  • Cristiano Ronaldo
