¿Por qué abuchean a Lamine Yamal en Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

La joven estrella española recibió la reprobación por parte de los seguidores de Bulgaria por las Eliminatorias mundialistas.

Por Agustín Zabaleta

Lamine Yamal recibió abucheos por parte de la afición de Bulgaria por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Lamine Yamal recibió abucheos por parte de la afición de Bulgaria por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

En el marco de la Jornada 1 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Selección Española visitaba a Bulgaria en el Estadio Nacional Vasil Levski en Sofia, capital búlgara. Ambos buscaban iniciar con el pie derecho.

Pese a la superioridad de los españoles, que lograron ponerse en ventaja de manera rápida y controlar el partido sin mayores dificultades, una cuestión que no pasó desapercibido fueron los silbidos y abucheos que recibió Lamine Yamal cada vez que tocaba el balón por parte de los aficionados búlgaros.

Y lo llamativo de todo esto que el joven futbolista de la nación española no se ha pronunciado con respecto a Bulgaria ni ha hecho anteriormente comentarios en contra del país. Todo radica en que ser el mejor jugador del equipo y uno de los mejores del mundo provoca a ser el apuntado para hacerlo sentir incómodo.

Cabe recordar que la Furia Roja también integra la zona con Turquía y Georgia, por lo que no es una zona sumamente accesible. El modo de disputa es de todos contra todos a ida y vuelta. El primero del grupo irá directamente al Mundial 2026, mientras que el segundo disputaría el Repechaje.

¿Cómo son los números de Lamine Yamal en la Selección Española?

Desde su debut en la Selección Mayor en 2023, el jugador de 18 años lleva disputados 22 encuentros, en los que convirtió 6 goles y realizó 10 asistencias. Además, ya ganó la Eurocopa del 2024, donde fue protagonista y figura absoluta del equipo y del torneo.

