Este jueves 4 de septiembre se pondrá en marcha una nueva fecha FIFA. Las selecciones vuelven a la carga para, en muchos casos, disputar sus respectivas eliminatorias de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 a menos de un año del inicio del certamen.

ver también Lamine Yamal no dudó en elegir si prefiere ganar la Champions League o el Mundial 2026

Ese será el caso tanto en Sudamérica como en Europa, donde habrá presencias de lujo para animar la jornada. Un caso especial se vivirá en las Eliminatorias Conmebol, certamen que podría contar con la última presencia de Lionel Messi jugando para la selección argentina en su país. En tanto, la España de Lamine Yamal comenzará su recorrido hacia la próxima Copa del Mundo como visitante de Bulgaria.

Estos son cinco de los encuentros imperdibles de este jueves 4 por la fecha FIFA de septiembre.

Argentina vs. Venezuela

Con su equipo ya clasificado al Mundial, Lionel Messi se hará presente en el Monumental de Buenos Aires para jugar el que posiblemente sea su último partido por los puntos en suelo albiceleste. Por ende, se espera un partido especial en el que la emoción dirá presente.

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi podría jugar, ante Venezuela, su último partido oficial en Argentina. (Getty Images)

La Vinotinto, por su parte, llegará a la capital argentina con el sueño de dar la sorpresa para mantener viva la ilusión de jugar el primer Mundial de su historia. Con 18 puntos, el equipo de Fernando Batista se ubica en el 7° lugar que da un boleto al repechaje y a cuatro de los puestos de clasificación directa cuando quedan seis puntos en juego. En México, el encuentro se transmitirá por ViX y Amazon Prime Video a partir de las 17:30 horas (CDMX).

Brasil vs. Chile

Otro de los equipos ya clasificados al certamen ecuménico que empezará el 11 de junio es Brasil. Luego de la llegada de Carlo Ancelotti, la Verdeamarela consiguió cuatro puntos producto de su empate ante Ecuador en Quito y la victoria por la mínima ante Paraguay en casa. Sin Vinícius, Rodrygo ni Neymar, pero con conocidos de la talla de Raphinha, Casemiro y Marquinhos, el pentacampeón buscará cerrar su participación como local en Eliminatorias con una sonrisa.

Publicidad

Publicidad

Diametralmente opuesto es el caso de Chile, que tras una muy flojo andar quedó eliminado tras la derrota por 2-0 ante Bolivia en la pasada fecha FIFA de junio. Sin presiones, la Roja no tiene nada que perder y por eso podría entregar un interesante espectáculo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. El partido comenzará a las 18:30 (CDMX) e irá por ViX y Amazon Prime Video en México.

Bulgaria vs. España

La selección española, con Lamine Yamal a la cabeza, hará su debut por el grupo E de las Eliminatorias UEFA. A partir de las 12:45 (CDMX), y a través de Sky+ y Sky Sports en México, el campeón de la última Eurocopa y subcampeón de la UEFA Nations League jugará en Sofía, capital búlgara, con la misión de arrancar de buena manera su camino para clasificarse cuanto antes al Mundial 2026.

Lamine Yamal debutará con la selección española en las Eliminatorias UEFA como visitante de Bulgaria. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Del otro lado habrá un equipo que, sin grandes nombres, intentará sorprender al mundo para ilusionarse con volver a participar de una Copa del Mundo tras seis ediciones de ausencia (la última vez fue en Francia 1998). Vale mencionar que en esta zona también se encuentran Georgia y Turquía, quienes pelearán, a priori, con el conjunto búlgaro por el boleto al repechaje.

Países Bajos vs. Polonia

El grupo G del certamen europeo contará con un partido que podría ser clave a futuro pensando en una clasificación directa al Mundial. En Rotterdam, Países Bajos, con Virgil Van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay entre los convocados, recibirá a la Polonia de Robert Lewandowski.

Con dos victoria en la misma cantidad de partidos, el equipo de Ronald Koeman se ubica en la segunda posición de su zona con seis puntos y por detrás de Finlandia (7), que tiene un partido más. Por su parte, Polonia está en el tercer lugar con tres juegos y seis unidades. El juego será emitido por Sky+ y Sky Sports a partir de las 12:45 (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Eslovaquia vs. Alemania

En otro de los debuts que tendrán las Eliminatorias UEFA, la siempre poderosa Alemania visitará a Eslovaquia en Bratislava a las 12:45 (Sky+ y Sky Sports). Luego de llegar hasta las semifinales de la Nations League, el equipo de Julian Nagelsmann se probará sin Jamal Musiala, Leroy Sané y Marc-André Ter Stegen, ausentes por lesión, pero con referentes como Antonio Rudiger y Joshua Kimmich. Además, también fue convocado el mediapunta Nick Woltemade, comprado en el mercado de pases de este verano por Newcastle a Stuttgart por 85 millones de euros.

El local, por su parte, buscará romper los pronósticos y pisar fuerte en casa para dar un paso más que importante en su búsqueda de volver a un Mundial tras tres ediciones sin participar. Sus cartas más fuertes serán las de Milan Skriniar, actualmente en Fenerbahce tras jugar en Inter y PSG, y Stanislav Lobotka.