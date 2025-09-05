¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias UEFA?

Francia juega este viernes 5 de septiembre su primer partido por las Eliminatorias UEFA de cara a la Copa del Mundo 2026. El rival de Les Bleus es Ucrania, en un encuentro que inicia a las 12:45hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Stadion Miejski, Polonia, por el conflicto bélico en Ucrania.

El equipo comandado por Didier Deschamps viene de terminar 3° en la UEFA Nations League después de vencer a Alemania. Ahora comienza lo más importante para Francia buscando una plaza en el Mundial 2026 y tendrán que intentar su primera victoria sin la titularidad de Ousmane Dembélé, una de sus figuras.

El futbolista del PSG viene de una temporada grandiosa y es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro. Por eso sorprende la suplencia de Ousmane Dembélé en el juego ante Ucrania, pero la explicación está relacionada con una molestia física del delantero.

Ousmane Dembélé tuvo que ser sustituido el sábado pasado en el minuto 70 durante el partido del PSG ante Toulouse por una molestia en los isquiotibiales. Recordemos que el francés ya sufrió complicaciones en esta zona a final de temporada y se perdió algunos partidos del Mundial de Clubes.

Por esta pequeña lesión es que Ousmane Dembélé no se entrenó a la par del grupo con Francia y Didier Deschamps decidió no arriesgar al jugador. El delantero del PSG estará sentado en la banca y habrá que ver si suma minutos en la segunda mitad.

La alineación de Francia ante Ucrania

Mike Maignan

Jules Koundé

Ibrahima Konaté

Dayot Upamecano

Lucas Digne

Aurélien Tchouaméni

Manu Koné

Désiré Doué

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappé

