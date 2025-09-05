¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias UEFA

Inició el camino rumbo al Mundial 2026. Las Eliminatorias UEFA ya están en marcha y con ellas la ilusión de conseguir un pasaje a la cita máxima del deporte. En ese sentido, el encuentro que tendrán este viernes 5 de septiembre Ucrania y Francia es de suma importancia para comenzar con el pie derecho y no complicarse desde temprano.
En el estadio Municipal de Wroclaw, en Polonia, los dos máximos candidatos a continuar con paso firme en el Grupo D se medirán para marcar tendencias desde la primera jornada. Para quien oficiará de local, no hay dudas sobre el XI que saltará al campo de juego, siendo el mejor disponible con el que cuentan los ucranianos.
Para Francia no hay margen de error. Sí en los resultados porque el camino es largo, pero no en el rendimiento, ya que debe convencer pronto, demostrar superioridad y clasificar a la próxima Copa del Mundo sin dejar dudas. Por ese motivo, no habrá sorpresas en el equipo inicialista que tendrá como figura destacada la presencia de Kylian Mbappé.
El encuentro comenzará a las 12:45hs del Centro de México, 13:45hs de Bogotá y 15:45hs en Buenos Aires. En México, el duelo se podrá sintonizar mediante Sky Sports e Izzi, mientras que en el resto de Latinoamérica estará disponible la opción de ESPN.
Alineación de Ucrania para enfrentar a Francia
- Dmytro Riznyk
- Yukhym Konoplya
- Illia Zabarnyi
- Valeriy Bondar
- Mykola Matviyenko
- Yehor Yarmolyuk
- Ivan Kalyuzhnyi
- Oleksandr Zubkov
- Artem Bondarenko
- Heorhiy Sudakov
- Artem Dovbyk
DT: Serhiy Rebrov
Alineación de Francia para visitar a Ucrania
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- Lucas Hernández
- Theo Hernández
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Desiré Doué
- Ousmane Dembelé
- Kylian Mbappé
- Marcus Thuram
- DT: Didier Deschamps.