¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé y Désiré Doué en Islandia vs. Francia por las Eliminatorias UEFA?

Francia visita a Islandia desde las 12:45 hs (centro de México) en busca de continuar con puntaje perfecto en el Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Les Bleus tienen un pie en la próxima cita mundialista y este lunes intentarán dar un paso más hacia ese objetivo en el estadio Laugardalsvöllur.

No es un secreto que Francia es uno de los países con más talento futbolístico. El combinado dirigido por Didier Deschamps fue campeón en 2018, subcampeón en 2022 y uno de los candidatos para 2026. Por si fuera poco, es uno de los cuatro mejores seleccionados del Mundial Sub-20, por lo que todo apunta que el recambio generacional seguirá siendo fructífero.

Si hablamos de nuevos talentos franceses, Désiré Doué no puede faltar en la lista. El extremo de 20 años desulmbró con PSG en la última temporada del triplete que tuvo a Ousmane Dembélé como máxima figura, tanto así que fue galardonado con el Balón de Oro 2025. Sin embargo, ninguno de los delanteros de Paris Saint-Germain jugará este lunes ante Islandia.

¿Por qué no juegan Dembélé y Doué en Islandia vs. Francia?

La razón por la cual Ousmane Dembélé y Désiré Doué no jugarán el partido entre Islandia y Francia es que ninguno de los dos fue convocado por Didier Deschamps para este parón internacional. Ambos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones desde septiembre y quedaron afuera de la lista para los compromisos con su país.

No obstante, es un hecho que las estrellas del PSG estarán en la lista definitiva del Mundial 2026 si el físico de lo permite. Tanto Dembélé como Doué son considerados titulares para Deschamps y conformarían el tridente ofensivo junto a Kylian Mbappé en la Copa del Mundo.