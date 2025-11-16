¿Por qué no juegan Rubén Neves y João Félix en Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA?

En el marco de la Jornada 6 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, Portugal recibe a Armenia este domingo 16 de noviembre desde las 8:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio do Dragão de la ciudad de Porto.
Para este encuentro, el estratega Roberto Martínez no contará en el equipo titular con Rubén Neves y João Félix, dos jugadores que fueron titulares ante Irlanda. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que sus ausencias son meramente tácticas.
¿Quiénes serán los reemplazos de Rubén Neves y João Félix en Portugal vs. Armenia?
Con esta noticia, el mediocampista Bruno Fernandes, del Manchester City de Inglaterra, y Rafael Leao, del Milan de Italia, serán los reemplazos de ambos jugadores. Tendrán la chance de sumar consideración de cara a lo que viene, sobre todo pensando en la lista del Mundial 2026 si Portugal clasifica.
¿Cuál será la alineación de Portugal vs. Armenia sin Rubén Neves y João Félix?
Sin Rubén Neves y João Félix, el conjunto rojo formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los armenios: Costa; Semedo, Dias, Veiga, Cancelo; J.Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leao; y Ramos.
- Portugal recibe a Armenia hoy, domingo 16 de noviembre, a las 8:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio do Dragão.