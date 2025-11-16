¿Por qué no juega Martin Ødegaard en Italia vs. Noruega por las Eliminatorias UEFA?

En el marco de la Jornada 10 del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, Noruega visita a Italia este domingo 16 de noviembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio San Siro de la ciudad de Milán.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Stale Solbakken no contará en el equipo titular con Martin Ødegaard, una pieza clave del equipo que ni siquiera irá al banquillo. El jugador sufrió una lesión del ligamento colateral de su rodilla izquierda y es baja para la Fecha FIFA de los Vikingos Rojos.

¿Quién será el reemplazo de Martin Ødegaard en Italia vs. Noruega?

Con esta noticia, el delantero Oscar Bobb, del Manchester City de Inglaterra, tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en la lista para la Copa del Mundo del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Noruega vs. Italia sin Martin Ødegaard?

Sin Martin Ødegaard, el conjunto rojiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los italianos: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth y Haaland.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

ver también ¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Azerbaiyán vs. Francia por las Eliminatorias UEFA?