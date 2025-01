Ailín Pérez picante luego de una nueva victoria en UFC: “Tracy Cortez está mal mentalmente” y “no tienen poder contra mi”

Hay quienes están tocados por un varita mágica y solamente van cosechando éxitos, mientras que a la vez van dejando a su paso alegría y momentos que nadie se quiere perder. La figura de Ailín Pérez sigue creciendo. La argentina no detiene, bajo ninguna circunstancia, su camino que se está llenando de triunfos. El pasado sábado 18 de enero, Fiona venció a la siempre peligrosa Karol Rosa y alcanzó su quinta victoria consecutiva dentro del mejor octágono del mundo. Esto le permitió callar un montón de bocas, ganarse el derecho de pedir rival e ilusionarse con sus sueños más grandes: ser campeona del mundo y llevar UFC a Argentina.

En esta imperdible conversación que Ailín tuvo con Bolavip se habla de todo eso y más. La argentina tiene claro a quien desea enfrentar en la próxima presentación y le pone nombre y apellido. Además, resalta su patriotismo, el mismo que la llena de motivación cada vez que ingresa a la jaula. Por último, para llevar tranquilidad, detalla lo que sucede mientras lucha y explica que no hay nada de que preocuparse, que hay que alistarse porque se viene recargada en su siguiente pelea.

Entrevista completa a Ailín Pérez con Bolavip

-¿Cómo estás luego de una victoria tan importante y trabajada?

-Muy contenta por el desempeño y por haber salido intacta de la jaula ante una experimentada pateadora de muay thai. Me dejó las piernas lastimadas, pero ya puedo caminar sin dificultad.

-¿Se sintió el castigo de Karol?

-En el tercero. En el primer y segundo round fueron muy poquitos los golpes que me dolieron de ella. De hecho, en el final del primero me conectó un cruzado, yo justo estaba saliendo y en el segundo round me conectó dos patadas, dos low kick. En el tercero fue donde la pasé difícil, donde me relajé un poco porque había ganado los dos primeros, entonces tomé la decisión de terminar la pelea de pie y aguantar las low kicks antes de arriesgar y quedar por abajo, porque la sentía dura en todo aspecto.

-¿Por qué crees que ganaste la pelea?

-Mi estrategia salió un 90%. Ese 10% fueron las low kicks que ella me conectó, que, bueno, estamos peleando en el top 10, entonces nada es fácil y sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. La pelea la gané por la presión de mi cardio, mi consistencia del acondicionamiento físico, nunca me quedé quieta y por los dos derribos que conecté. Me llevé muchos minutos de dominio ahí.

-Después de haber ganado los dos primeros rounds, ¿pesa eso en la cabeza en el último?

-Sí, de hecho yo le dije a mi esquina que si la pelea la estaba ganando en el tercer round iba a moverme y a tratar de absorber sus golpes a la distancia. No quería arriesgar porque ya tenía la pelea ganada y la sentía cada vez más peligrosa a ella.

Ailín Pérez busca seguir creciendo dentro de la UFC para ganarse las mejores peleas posibles.

-¿Lo que sigue es buscar a Kayla Harrison?

-Y, mirá… Aparentemente Julianna Peña no quería defender su cinturón y ahora que tuve mi desempeño parece que lo va a defender con Kayla, entonces yo creo que esa pelea está por el momento lejana, pero mientras tanto puedo mantenerme entretenida con Norma Dumont, Irene Aldana también, porque siempre quiero pelear con las top 5, con las que están ahí por disputar el cinturón. Pero si Tracy Cortez está rompiendo mucho los huevos porque quiere colgarse mi fama, entonces le pegamos a ella cinco asaltos… Si quiere.

Su rivalidad con Tracy Cortez

-Se viralizó el video que compartiste con Tracy Cortez diciéndote cosas de todo tipo. ¿Piensas que te fue a buscar a propósito?

-Y sí. ¿Qué carajo hace en Los Ángeles cuando yo estoy por pelear mi quinta pelea, mi top 10, mi posibilidad? Encima ella me cruzó por primera vez y no pudo creer lo espléndida que yo estaba en esa fight week, rompiéndola como siempre, superstar. Ella se vio como poca cosa, como si fuese una ovejita negra, no podía creer mi brillo y empezó a hacer videos diciendo que estaba loca por mí… Y yo la ignoré porque era momento de mi pelea, no era momento de ella, entonces después decidí grabar la segunda vez que me atacó y ahí sale en el video como me dice un montón de cosas. Yo la ignoro porque estoy enfocada en mi pelea y de hecho se lo dije. Pero tá… No me pego Tracy porque yo estaba con mi inseguridad ¡y después me siguió! Después de la pelea ahí en el staff del UFC me siguió hablando. Quería la atención, que yo la lleve a las redes sociales en ese momento, pero como la pelea ya pasó, la gente vio mi performance, mi gran victoria, mi evolución que yo quería mostrar… Ahora sí le voy a responder a esta sucia porque es una sucia, es una fea, está muy mal física y mentalmente, no sé cómo tiene los cojones para atravesarme a mí porque no tiene nada para mí ella… Solamente fealdad.

-¿Crees que es posible la pelea?

–Yo la quiero, ahora yo la estoy pidiendo, yo quiero que Tracy Cortez pelee conmigo en una estelar de cinco asaltos, que sea un evento femenino. Eso lo podemos hacer real, pero ella tiene mucho odio y no va ni a pensar una buena estrategia, pero le voy a pegar cinco asaltos seguidos y en el último, si tengo ganas, la finalizo, ja.

-¿A qué le atribuyes la gran evolución que estás teniendo?

-Lo dije en un montón de entrevistas: tengo al mejor equipo de MMA de todo el mundo. Hicimos una estrategia muy inteligente desde que aceptamos la pelea, vimos las fortalezas de Karol, las debilidades, entonces trabajamos en base a eso y nos salió excelente la estrategia. Por eso fui dominante, porque fui inteligente, no tengo casualmente cinco victorias consecutivas, estoy entrenando con gente que sabe la posta y que son peleadores activos. Mis compañeros pelean al mismo tiempo que yo, así que estoy todo el tiempo actualizada.

-¿Qué crees que fue lo que se vio más en esta pelea a diferencia de la última?

Así fue la pelea entre Ailín Pérez y Karol Rosa

-La paciencia. Igual fueron dos peleadoras diferentes. Dariya no tenía los recursos que tiene Karol, pero sí era quizás dura como Rosa, porque yo le pegué un par de toques a Darya y ella me tiró al piso con los golpes. Las chicas que generalmente pelean conmigo vienen en su mejor versión, se entrenan muy pero muy bien, las veo mucho mejor que en sus peleas anteriores. Ese es un método también que yo uso de mejorar a la Ailín de la presentación anterior para ganarles a ellas en su mejor versión, porque a Karol se la vio muy atlética y pegaba muy fuerte. De hecho, yo pensé que iba a salir más lastimada en la cara o iba a terminar en el hospital como terminó en Irene Aldana, pero ni eso. Lo único que tengo que hacer es una tomografía porque recibí muchos golpes de este lado (se toca el parietal izquierdo), pero estoy bien.

-¿Sientes que tienes el respeto que deseas?

-No me fijo en eso, ¿sabés? La gente me dice que tengo que estar dentro del top, que no me están valorando, pero, ¿te digo algo amigo? Yo estoy ganando mis peleas a sacrificio, a mí nadie me está regalando nada, cada oportunidad que estoy teniendo dentro de la compañía es porque estoy trabajando duro dentro y fuera de la jaula. Entonces, si me respetan, si me ranquean bien, si me pagan mejor o lo que sea no me importa. Yo estoy haciendo lo que amo y con las personas que quiero hacerlo, entonces nadie me va a sacar el sabor de la victoria, ¿entendés? Lo otro se acomoda. Si me quiere respetar bien y si no también… Yo antes tenía un montón de haters y me decían que no iba a llegar a ningún lado… Dejé que digan lo que quieran, yo seguí con mi alegría, con mi forma de ser y mirá ahora: estoy dentro del top y tengo posibilidades de ir a ser campeona y la gente lo ve, entonces el público está abriendo los ojos.

-¿Te genera un sabor a revancha cerrar bocas?

-No, no le doy bola, pero a veces digo: ‘Que pena que la gente pierda tiempo al principio con cosas negativas o se imaginan cosas o escucharon o vieron y no es la realidad’. Pero son personas que pierden el tiempo, porque en vez de estar entrenando para uno, enfocándose en la vida de uno, sea atleta o hater, están perdiendo tiempo en cosas que no existen, entonces pierden ellos. Yo gano porque siguen viendo mis peleas y metidos en mi show.

El futuro y la recuperación física

-Volviendo a lo deportivo, ¿cómo sigue ahora tu camino?

–El próximo paso es recuperarme físicamente al 100, que eso me va a llevar dos semanas, quizás un poco más, porque tuve como 30 patadas en las piernas muy fuertes, tuve golpes en la cabeza, pero nada más… Gajes del oficio como decís vos. Creo que al mes voy a estar entrenando con mis compañeros técnicas normales y esperamos el próximo llamado.

-El desgaste físico habrá sido mucho…

-Yo hice tres peleas en siete meses: peleé en junio con Yoselyn, en septiembre con Darya y en enero con Karol, peleadoras diferentes las tres y les gané a las tres. Tengo la capacidad mental para seguir peleando activa, el tema es que tengo que ser consciente y recuperar mi cuerpo por los cortes de peso que tuve y en Francia no le pasé nada bien. Estoy castigando mucho a mi cuerpo, necesito descansar, tomarme un mes, entrenar suave un poquito el cardio y volver de vuelta a las actividades. Quiero buscar evolucionar también, no solamente pelea para hacer campamentos, sino ver donde puedo mejorar y qué me faltó para finalizar a Karol y para noquear. Ahí va la Ailín 6.0 que va a buscar la sexta victoria consecutiva.

-Esta vez se te vio hasta bromear con el tema del corte de peso y pasar la balanza…

-En mi país le decimos que toreé. Tipo, fue así con el torito, olé olé (hace mímica de torear), como le hice a Tracy Cortez en la fight week: ‘Vení para acá pinche perra’. Hice lo mismo, busqué la forma de llegar a 135 libras porque la gente me criticó demasiado y no solamente lo hice por mí, a diferencia de mi corte interior, lo hice por la gente del UFC, porque mucha gente ensucia a la empresa diciendo que los cortes de peso eran malos, que la empresa exigía mucho a los peleadores y no tenían desempeños. No chicos, yo en Francia no di el peso por un error de cálculo muscular y de deshidratación, no fue porque el UFC hace mal las cosas. Por eso, lo quise hacer exactamente así como lo hice, perfecto, con mi nuevo nutricionista y en tiempo y forma para decirle a la gente que el UFC nos ayuda a dar el peso en las mejores condiciones y lo demostré.

-¿A qué le podemos poner atención en tu próxima pelea?

-En esta pelea mostré que tengo un buen boxeo. La pude frenar a Karol con mis patadas también, le entré y le conecté buenas manos, pero la mecánica que usé para boxearla fue muy inteligente. Entonces, quiero seguir mejorando eso y buscar el nocaut con mis puños porque yo sé que Karol porque es dura, pero si era otra quizás caía.

Ailín Pérez brilló en UFC 311 y dejó en el camino a Karol Rosa.

-Una duda muy específica. Cuando conseguiste el derribo y no podías castigar en el primer round, ¿qué buscabas?

-Buscaba tiempo de control porque no podía conectarle las manos. Ella me estaba golpeando bien, me estaba incomodando, no me dejaba trabajar el ground and pound y me agarraba los brazos, entonces busqué finalizarla. No pude porque no hay que sacarle mérito a su defensa de jiu-jitsu, es un cinturón negro y no quería tampoco arriesgarme y que ella me haga una kimura porque intentaba agarrarme los brazos para finalizarme o mover la cadera para hacerme un triángulo o una llave de brazo, pero no pudo porque entrené demasiado. Busqué controlarla en el piso y ganar la pelea abajo, donde tenía la posibilidad de finalizarla o pegarle, pero estaba difícil. Por eso no fui al tercer round abajo a la lucha, decidí hacer striking, terminar la pelea donde ella es mejor que yo que son las patadas. Le gané ahí también, ella metió sus golpes, pero si Karol no pudo noquearme, no lo puede hacer ninguna de las chicas de la división, no tienen el poder.

–Para que quede claro. ¿Qué esperas para el futuro?

-Ahora me interesa Tracy Cortez, quiero esa pelea porque sí, porque me sirve, vamos a usarla. Ya que ella se metió conmigo, listo, yo me meto con ella y ahora bueno… Ella dice que es loca, que es una pinche loca… Todavía no conoce a Ailín, cuando la conozca realmente va a arrepentirse de haberse metido conmigo.

Ailín Pérez desafió a pelear a Tracy Cortez tras el cruce que tuvieron en redes sociales.

–Todos quieren estar en la cartelera de Miami en abril y es tu casa…

–Yo no. Mi casa es Argentina. I live in Miami, i from Argentina, papá. Yo soy argentina, soy de la tierra del Diego, de donde salió Messi, Maradona… No estoy enloquecida por pelear en Miami, si me dan la pelea con Tracy la hago en cualquier lado, pero yo quiero llevar el UFC a la Argentina. Quiero darle la posibilidad a todos los latinos que vienen de Sudamérica y en especial a Argentina y también a Brasil. Por más que haya peleado con Karol, reconozco que sin los brasileños no hubiésemos evolucionado, porque son los que mejores peleas y mejores técnicas nos dan. Una de las metas es llevar el UFC Argentina y yo sé que le voy a hacer realidad… Está costando, ¿viste? Pero es como llegar al título, va pelea tras pelea, esto es así.

