El piloto tapatío no subirá a su coche en la jornada del viernes, cuando de inicio un nuevo GP del Campeonato Mundial.

Este viernes darán inicio las Prácticas Libres de cara al GP de España 2022, en el que Checo Pérez no se hará presente con Red Bull. La ausencia del tapatío está ligada a una regulación impuesta por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para garantizar kilómetros a los pilotos más jovenes de las escuderías.

Por ende, Checo Pérez no estará en las Prácticas Libres 1. En las últimas horas, Red Bull confirmó al reemplazante del piloto mexicano: se trata de Juri Vips, piloto estonio de 21 años, quien compite esta temporada en Fórmula 2 y fue el elegido por la escudería para cumplir con la normativa de colocar a pilotos con menos de dos carreras en sesiones libres.

Juri Vips se mostró muy contento en redes sociales, donde dio a conocer la noticia de cara a la competición que se realizará en Barcelona: «Estaré haciendo mi debut en la F1 mañana en la prácticas libres 1 con Red Bull. No puedo expresar lo agradecido que estoy por la oportunidad que me dieron. Quiero agradecer a cada uno quien me ha ayudado a llegar hacia donde estoy hoy», escribió.

De esta manera, el joven Juri Vips podrá pilotar uno de los monoplazas más rápidos de la parrilla, el RB18 con el que Checo Pérez está realizando una mejor temporada en comparación al año pasado. Cabe destacar que Red Bull no será la única escudería en adaptarse a la normativa: Nick de Vries reemplazará a Alexander Albon en Williams y Robert Kubica hará lo propio con Gunayu Zhou en Alfa Romeo.