La Fórmula 1 está próxima a volver al ruedo con el Gran Premio de Miami 2026 tras un largo parate por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. La Máxima no tuvo actividad en todo el mes de abril, pero esa espera finalizará a partir del primer día de mayo con una Práctica Libre 1 inédita en suelo estadounidense.

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Ahora bien, a diferencia de las últimas citas en Asia y Oceanía, los horarios del GP de Miami serán muy distintos en Miami y se espera una gran audiencia tanto en el International Autodrome como del otro lado de la pantalla. Checo Pérez tendrá su primera home race con Cadillac, mientras que se espera una importante presencia de público argentino apoyando a Franco Colapinto.

El Miami International Autodrome se prepara para recibir una nueva edición del GP de Miami (Getty Images)

Horarios del Gran Premio de Miami para México

Práctica Libre 1 | Viernes 1 de mayo | 10:00 hs (sesión de 90 minutos)

Sprint Quali | Viernes 1 de mayo | 14:30 hs

Carrera Sprint | Sábado 2 de mayo | 10:00 hs

Clasificación | Sábado 2 de mayo | 14:00 hs

Carrera principal | Domingo 3 de mayo | 14:00 hs

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Se espera la presencia de Lionel Messi en el GP de Miami

El astro argentino recibió la invitación para acudir al próximo Gran Premio de la Fórmula 1 y, según Svaluto, la respuesta del Messi habría sido: “Si no pasa nada, por supuesto, me encantaría visitar a Franco en el box, el domingo podría ir”. Además, el capitán de Inter Miami iría acompañado por Rodrigo De Paul y algún otro futbolista del último campeón de la MLS.