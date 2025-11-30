Es tendencia:
¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1?

El nuevo campeón de la Máxima se decidirá en Medio Oriente y el Circuito Internacional de Losail podría ser el recinto de la consagración. Conoce a qué hora ver la carrera según tu país.

Por Leandro Barraza

Llegó la hora de la verdad. Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo la carrera que podría definir al nuevo campeón de la Fórmula 1: el Gran Premio de Qatar. Los tres aspirantes a ganar el Mundial largarán desde lo más alto y el espectáculo parece estar garantizado.

Oscar Piastri larga desde la pole y detrás suyo tendrá a Lando Norris (líder de la tabla) y Max Verstappen. Un triunfo del ‘4’ sentenciaría todo este mismo domingo, mientras que si otro de los dos pilotos restantes obtiene la victoria, la definición será en Abu Dhabi.

El Circuito Internacional de Losail es un circuito construido para motos, por lo que para coches de Fórmula 1 es difícil adelantar. Por eso, la largada será clave y nadie se la querrá perder. A continuación, te contams a qué hora sintonizar la carrera según tu país.

Horario de la carrera del Gran Premio de Qatar 2025

  • México: 10:00 HS
  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 11:00 HS
  • Bolivia y Venezuela: 12:00 HS
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:00 HS
Tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Oscar Piastri en la carrera Sprint del GP de Qatar 2025

