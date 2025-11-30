¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1?

Llegó la hora de la verdad. Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo la carrera que podría definir al nuevo campeón de la Fórmula 1: el Gran Premio de Qatar. Los tres aspirantes a ganar el Mundial largarán desde lo más alto y el espectáculo parece estar garantizado.

Oscar Piastri larga desde la pole y detrás suyo tendrá a Lando Norris (líder de la tabla) y Max Verstappen. Un triunfo del ‘4’ sentenciaría todo este mismo domingo, mientras que si otro de los dos pilotos restantes obtiene la victoria, la definición será en Abu Dhabi.

El Circuito Internacional de Losail es un circuito construido para motos, por lo que para coches de Fórmula 1 es difícil adelantar. Por eso, la largada será clave y nadie se la querrá perder. A continuación, te contams a qué hora sintonizar la carrera según tu país.

Carrera del GP de Qatar en 2024 (GETTY IMAGES)

Horario de la carrera del Gran Premio de Qatar 2025

México : 10:00 HS

: 10:00 HS Colombia, Ecuador, Perú y Panamá : 11:00 HS

: 11:00 HS Bolivia y Venezuela : 12:00 HS

: 12:00 HS Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:00 HS