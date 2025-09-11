¿A qué hora se corre el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se encamina a su recta final. El receso de verano ya es cosa del pasado y ahora nos encontramos en la última seguidilla de carreras hasta el cierre en diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi. Sin embargo, este fin de semana no habrá carrera.

Luego de la victoria de Max Verstappen en Monza, los aficionados terminaron expectantes por conocer si el coche del neerlandés está oficialmente listo para darle pelea a los McLaren. No obstante, la próxima carrera recién es el próximo domingo 21 de septiembre, en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán.

El circuito callejero de Baku (GETTY IMAGES)

Baku es un circuito callejero con muros estrechos en el que cada error cuesta caro, motivo por el cual es una de las citas más atractivas del calendario. De hecho, la última edición es recordada por un fuerte accidente entre Checo Pérez y Carlos Sainz cuando el tapatío se disponía a pelear por el podio.

Ahora, Checo observará la carrera desde afuera a la espera de volver a participar en la edificio 2026 con Cadillac, escudería estadounidense que hará su debut la próxima temporada con la dupla conformada por Sergio y Valtteri Bottas. Cabe mencionar que Azerbaiyán le ha sentado muy bien a Pérez, tanto así que la ganó en dos oportunidades.

Franco Colapinto buscará repetir lo hecho en 2024

Otro de los pilotos a los que le ha ido bien en Baku es Franco Colapinto. El argentino, actualmente en Alpine, consiguió en Azerbaiyán su mejor posición en la Fórmula 1: octavo con Williams. ¿Podrá sumar sus primeros puntos con vestido de rosado en este complicado circuito?

