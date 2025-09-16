Es tendencia:
Ya lo sabe Checo Pérez: La Fórmula 1 anunció las 6 carreras sprint para la temporada 2026

Mientras Checo Pérez se sigue preparando para su regreso, la categoría dio detalles de los seis fin de semana con sprint en 2026.

Checo Pérez con Cadillac
Si bien todavía faltan ocho carreras por disputarse para que finalice la temporada actual, en México y todos los fanáticos de Checo Pérez ya tienen ganas de volver a ver al mexicano en un Gran Premio de la Fórmula 1. Pero para eso todavía hay que esperar hasta marzo de 2026.

Allí, Checo Pérez se subirá por primera vez a un Cadillac en lo que será el Gran Premio de Australia. El jefe de la escudería reveló en las últimas horas que el tapatío está corriendo en karting y que pronto empezará a acumular horas en el simulador para empezar con la preparación.

El jefe de Cadillac respondió si le preocupa que Checo Pérez esté un año entero fuera de la Fórmula 1

Checo Pérez ya sabe las 24 carreras en las que estará en la temporada 2026, pero hasta este martes se desconocía cuáles serían los fines de semana elegidos para también implementar el sprint. Finalmente, la categoría lo anunció y el calendario tendrá seis sprints el año que viene.

Las seis carreras sprint de la temporada 2026

  • Sprint 1: Gran Premio de China (14 de marzo)
  • Sprint 2: Gran Premio de Miami (2 de mayo)
  • Sprint 3: Gran Premio de Canadá (23 de mayo)
  • Sprint 4: Gran Premio de Gran Bretaña (4 de julio)
  • Sprint 5: Gran Premio de los Países Bajos (22 de agosto)
  • Sprint 6: Gran Premio de Singapur (10 de octubre)
China y Miami albergarán una carrera sprint por tercer año consecutivo, mientras que en Silverstone se llevará a cabo este formato por segunda vez (la primera fue en 2021), por lo que Checo Pérez ya estuvo presente en estos tres circuitos para correr en un sprint.

Por su parte, en Zandvoort, Montreal y Singapur se correrá una carrera sprint por primera vez en la historia de la Fórmula 1. Aunque a muchos fanáticos de la categoría no les gusta este formato, la F1 dio datos de que la audiencia aumenta en fines de semana que cuentan con un sprint y es por eso que siguen manteniéndolo.

