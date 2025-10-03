Lando Norris, en crisis: del “voy medio segundo lento” a quitarle mérito a Max Verstappen

Lando Norris tuvo un inicio de fin de semana complicado tanto en la pista como de la boca para afuera. El escolta del Mundial de Pilotos 2025 no estuvo fino en las Prácticas Libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur y mostró toda su frustración con algunas declaraciones desafortunadas al finalizar la jornada en Marina Bay.

En primer lugar, durante la Práctica Libre 2, Norris sufrió un insólito choque por parte de Charles Leclerc cuando salía de boxes. Sin embargo, eso no le impidió seguir en pista. Ahora bien, Lando finalizó sexto en la primera sesión y quinto en la segunda, pero el propio piloto se encargó de hacer autocrítica: “Mi coche no es medio segundo lento, soy yo quien va medio segundo lento”.

Norris ya ha demostrado en varias oportunidades que no es el mejor de la parrilla lidiando con la presión y lo que sucedió este viernes en Singapur es una clara muestra de ello. No obstante, no conforme con atacarse a sí mismo, luego de la Práctica Libre 2 le quitó mérito a Max Verstappen.

¿Qué dijo Lando Norris sobre Max Verstappen?

En declaraciones recogidas por ESPN, Lando Norris manifestó sobre el éxito de su colega neerlandés: “Si pudiera volver atrás, también tendría una madre y un padre que fueran pilotos. Es difícil vencer a alguien que prácticamente nació en un asiento de Fórmula 1“. Y completó: “A la edad en que empezó, le hacían más pruebas que a todos los demás. Sería mejor piloto ahora si hubiera hecho todo eso”.

Max Verstappen y Lando Norris en Silverstone 2025 (GETTY IMAGES)

Como era de esperarse, los aficionados de la Fórmula 1 reprobaron estas declaraciones de Norris en las redes sociales con comentarios del estilo “no sabe perder” o “ya está poniendo excusas”. Cabe mencionar que estas palabras del piloto de McLaren llegan justo después de dos victorias consecutivas de Max Verstappen en Italia y Baku.