Finalizó la Clasificación del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Luego de las tres Prácticas Libres con dominio repartido (Fernando Alonso, Oscar Piastri y Max Verstappen, respectivamente), llegó la hora de la qualy en la última sesión del sábado en el Circuito Urbano Marina Bay.

La pole position fue para George Russell (Mercedes), mientras que una de las decepciones fue Carlos Sainz, quien largará 13° luego de lo que fue su podio en Baku. En segundo lugar largará Max Verstappen, mientras que Oscar Piastri -líder del campeonato- saldrá tercero.

Franco Colapinto no pudo avanzar a Q2 con un inestable Alpine, pero volvió a quedar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Esto ya se volvió costumbre en el equipo francés y el argentino sigue dando pasos importantes hacia una posible renovación para la temporada 2026.

Parrilla de salida confirmada para el GP de Singapur 2025:

George Russell (Mercedes) | POLE Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine)

Eliminados en Q1:

16°: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17°: Lance Stroll (Aston Martin)

18°: Franco Colapinto (Alpine)

19°: Esteban Ocon (Haas)

20°: Pierre Gasly (Alpine)

Eliminados en Q2:

11°: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

12°: Alex Albon (Williams)

13°: Carlos Sainz (Williams)

14°: Liam Lawson (Racing Bulls)

15°: Yuki Tsunoda (Red Bull)

Resultado Q3: