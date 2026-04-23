El campeonato de MotoGP está listo para volver al ruedo después de un parate de casi un mes desde el Gran Premio de Estados Unidos. El Circuito de Jerez se prepara para recibir a la categoría y una de las dudas en la previa era el estado de Marc Márquez.

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El multicampeón español sufrió un duro accidente en su última presentación en Austin, pero se encargó de llevar calma a todos los aficionados de Ducati en la previa del GP de España.

“Fue un descanso importante para mí. Logré seguir progresando. Y puedo decir que estoy en condiciones de rendir bien aquí (en España)”, manifestó Márquez en la rueda de prensa de este jueves.

Además, manifestó: “Me siento mucho mejor que en las carreras anteriores. Un buen nivel para competir. Esto no significa que vaya a ser el más rápido, pero en cuanto a condición física, me siento mucho mejor“.

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Por último, a la hora de hablar sobre su fuerte golpe en COTA, Marc enseñó para las cámaras cómo le quedó el brazo, una imagen no apta para impresionables que ya recorre todos los portales.

Marc Márquez mostró su herida (Foto: @TheRaceMoto)

El accidente de Marc Márquez en Austin

#MotoGP 🏍 – Kecelakaan parah Marc Marquez pada sesi FP1 di Turn 10 sirkuit COTA… Untungnya Marc baik-baik saja 🙏 #AmericasGP



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En síntesis