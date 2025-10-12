Tan solo quedan seis carreras para que termine la temporada de la Fórmula 1. Por el momento el campeón de la categoría sería Oscar Piastri, pero aún faltan varios puntos por disputarse. Por lo pronto, la próxima carrera será el 19 de octubre por el Gran Premio de los Estados Unidos.

Max Verstappen sigue en carrera para defender su corona, pero está claro que los favoritos son Oscar Piastri y Lando Norris. El neerlandés viene dominando la Fórmula 1 desde hace cuatro temporadas y ha sido el mejor piloto de la categoría de acuerdo a las palabras de Bernie Ecclestone.

Bernie Ecclestone fue una de las personas más importantes de la Fórmula 1 por más de tres décadas y fue el encargado de popularizar al mundo la categoría. Por eso, a sus 94 años, el empresario todavía es una de las voces más autorizadas para hablar de este deporte.

¿Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1?

En una entrevista con el medio Sport.de de Alemania, Bernie Ecclestone elogió a Oscar Piastri, quien lidera el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, al decir que el australiano es el mejor piloto de la categoría después de Max Verstappen.

Max Verstappen es el mejor piloto de la Fórmula 1 según Bernie Ecclestone (Getty Images)

“Hace bien su trabajo. Cuando comete errores, sabe que los ha cometido. No echa la culpa a otros, ni te viene con excusas. Se asegura de que no los repite, no comete dos veces el mismo error. Es el mejor piloto después de Max Verstappen“, comentó el empresario británico.

Por otro lado, Bernie Ecclestone comentó que Oscar Piastri y Lando Norris han tenido suerte porque se encontraron en el momento y la circunstancia adecuada para contar con un monoplaza muy dominante como es el MCL39 de McLaren durante este año.

“Han tenido suerte. Están en el equipo adecuado en el momento adecuado. Sin duda, ha habido pilotos que son mejores que los de ahora, pero nunca han tenido la oportunidad de demostrar sus puntos fuertes. Zak Brown está haciendo un muy buen trabajo. Lo dije hace poco porque lo conozco desde hace mucho. Sé que es muy talentoso, pero uno de sus talentos es que elige a la gente adecuada para trabajar para él”, sentenció el empresario.