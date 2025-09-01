Carlos Sainz puso de ejemplo a Checo Pérez para acabar con Liam Lawson

La carrera del Gran Premio de Países Bajos 2025 contó con importantes incidentes como los dos accidentes de Ferrari o el inesperado abandono de Lando Norris por desperfectos en el coche cuando se preparaba para pelear por la victoria con Oscar Piastri sobre el final. No obstante, otro de los perjudicados fue Carlos Sainz, quien chocó con Liam Lawson y recibió 10 segundos de sanción.

El incidente sucedió en la curva 1 y, tras tocarse, Sainz exclamó por radio: “Es muy estúpido. Díos mío, este chico… es siempre el mismo chico”. Para sorpresa de muchos, la FIA decidió penalizar al piloto de Williams, quien explotó al conocer la medida: “¿Estás bromeando? Es la cosa más ridícula que escuché en mi vida”.

Como era de esperar, el expiloto de Ferrari no se quedó callado y apuntó contra Lawson luego de la carrera en diálogo con la prensa. Sin embargo, lo que sorprendió fue que puso a Checo Pérez como ejemplo. “Es un movimiento que llevo haciendo cuatro o cinco años con pilotos como Checo Pérez, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Max Verstappen, Charles Leclerc u Oscar Piastri; y nunca ha pasado nada. La curva 1 de Zandvoort invita a correr en paralelo”, explicó.

“Con Liam siempre parece muy difícil que se pueda correr limpio. Prefiere un pequeño contacto y arriesgar un abandono o un pinchazo, como nos pasó a nosotros, antes que aceptar tener dos coches en paralelo. Espero que adquiera más experiencia”, completó Carlos.

Liam Lawson le contestó a Carlos Sainz

El piloto neozelandés de Racing Bulls no se mostró arrepentido por la acción. Por el contrario, Lawson declaró después de la carrera: “Seguro que no está contento. Yo tampoco lo estoy, me arruinó el día. El reglamento es claro y sabemos cómo está escrito; a mí también me ha tocado antes, cuando iba a adelantar y no me dieron espacio”.

Liam Lawson ya tuvo problemas con pilotos como Fernando Alonso o Checo Pérez en el pasado, pero no parece que vaya a cambiar su actitud. De hecho, le dedicó unas declaraciones para nada amistosas a Sainz en diálogo con la prensa en Zandvoort: “Puede hacer todos los comentarios que quiera, pero ojalá viniera a hablar conmigo en lugar de contárselo a todo el mundo. Si hubiera sido mi culpa, me habrían sancionado a mí“.