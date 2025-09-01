El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es incierto. El argentino sorprendió gratamente con su aparición en Williams en la temporada 2024, como reemplazo de Logan Sargeant, y tanto expertos como aficionados coincidían en que ya había hecho méritos suficientes para quedarse en la categoría. No obstante, la llegada de Carlos Sainz al equipo lo dejó sin lugar y Alpine lo fichó como reserva con grandes posibilidades de ascender rápidamente a la alineación titular.

Finalmente, eso sucedió. Jack Doohan no pudo demostrar su valía en el equipo francés y Colapinto tomó su lugar a mediados de mayo, a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña. Sin embargo, le tocó lidiar con el peor coche de la parrilla de la F1 y hasta la fecha no sumado puntos con su nueva escudería, una situación que lo pone en duda para la próxima temporada.

Cabe recordar que antes del receso de verano se habló de que Alpine estaba fuertemente interesado en Checo Pérez y Valtteri Bottas ante la falta de resultados de Colapinto. De hecho, el mánager de Checo Pérez -Julian Jakobi- fue visto saliendo del box de la escudería francesa en el GP de Mónaco. Finalmente, los dos pilotos firmaron con Cadillac para 2026.

Franco Colapinto se beneficia del anuncio de Cadillac

La noticia del fichaje de Checo Pérez y Valtteri Bottas por Cadillac impacta de manera positiva en Franco Colapinto. El argentino puede completar esta recta final de temporada sin la presión de tener a dos pilotos experimentados amenazando con quitarle su lugar en Alpine.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Países Bajos 2025 (GETTY IMAGES)

De hecho, Colapinto respondió con creces después del anuncio de Cadillac. No solo logró un sorprendente P9 en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Países Bajos, sino que además finalizó 11° en la carrera, su mejor posición hasta la fecha en 2025. Sin ir más lejos, no terminó sumando puntos por una decepcionante actitud de Pierre Gasly, algo de lo cual Franco se quejó.

La bipolaridad de Flavio Briatore con Franco Colapinto

Esta incertidumbre sobre el futuro de Franco se asentó tras las declaraciones de Flavio Briatore -asesor de Alpine y máximo responsable del fichaje de Franco- luego de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Países Bajos. “Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1″, manifestó el italiano.

Flavio Briatore en rueda de prensa de la FIA (GETTY IMAGES)

No obstante, Franco respondió con creces en el resto del fin de semana y Briatore cambió su discurso: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, mencionó Flavio a través de un comunicado de prensa que publicó Alpine luego de la carrera en el Circuito de Zandvoort.