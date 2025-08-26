Checo Pérez nunca estuvo tanto tiempo alejado de la Fórmula 1 desde su debut en Sauber en 2011. Después de su salida de Red Bull tras la temporada 2024, el mexicano pasará un año completo sin estar presente en un Gran Premio de la categoría.

Estos meses sin competir le han servido a Checo Pérez para descansar y disfrutar con su familia, entre otros aspectos. Por otro lado, el ahora piloto de Cadillac, el nuevo equipo de la Fórmula en 2026, reveló qué cosas aprendió del tiempo que estuvo fuera de la categoría.

La respuesta de Checo Pérez se la dio a Diego Mejía, el reconocido periodista que cubre la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo. “Sí, aprendí sobre mí mismo que, como piloto, he estado toda mi carrera en el punto de mira no solo en la Fórmula 1 sino incluso desde mis días en el karting“.

“Y te das cuenta de que, una vez que das un paso atrás y ves el deporte como un aficionado, las cosas que preocupan a los pilotos de carreras son totalmente irrelevantes para el público, incluso para las personas que conocen el deporte. Así que mi visión ahora, volviendo al deporte, es principalmente volver a disfrutar y dar el máximo cada vez que estoy en el coche trabajando con el equipo“, comentó el piloto de Cadillac.

Checo Pérez disfrutando de sus vacaciones (@schecoperez)

“Y eso es realmente lo que importa. Todo lo demás son factores externos. Como digo, un trofeo… A veces, si tu coche es competitivo, consigues subir al podio. Pero otras veces, has hecho una carrera increíble y acabas en el puesto 15 y el piloto que acaba en el puesto 15 sabiendo que ha dado el máximo junto con el equipo y que están progresando, eso debería ser algo de lo que sentirse orgulloso, viendo el deporte desde fuera”, agregó Checo Pérez en sus palabras a Diego Mejía.

El contrato de Checo Pérez con Cadillac

De acuerdo a lo informado por la Fórmula 1, el piloto tapatío firmó un contrato multi-anual con Cadillac, lo que significa que Checo Pérez estará con la escudería de los Estados Unidos al menos hasta la temporada 2027.

Si bien hay mucha expectativa por la llegada del mexicano al nuevo equipo, sería sorprendente que Cadillac comience su andadura por la Fórmula 1 con buenos resultados. Por eso es que el equipo buscó a Checo Pérez, porque su experiencia y recorrido en la categoría ayudará para intentar adaptarse y crecer lo más rápido posible.