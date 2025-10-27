Se avecina un final de temporada apasionante en la Fórmula 1. Cuando todo parecía que sería un cierre de año sin demasiadas emociones, Max Verstappen se metió en la pelea por el Mundial y Oscar Piastri comenzó a demostrar falencias que no habían salido a la luz hasta el momento. En este contexto, la lucha por el título se tornó apasionante y hay una brecha muy corta entre los tres candidatos a falta de cuatro Grandes Premios.
La victoria de Lando Norris en México lo colocó como líder del Mundial por un solo punto, mientras que Verstappen recortó a 36 unidades la distancia con el primer lugar. Por eso, los aficionados ya preparan las calculadoras para las últimas carreras y aquí en Bolavip te contamos cuántos puntos quedan en juego.
ver también
Lo que la TV no mostró: la situación con Liam Lawson en el GP de México que pudo terminar en grave accidente
¿Cuántos puntos quedan en juego?
Tras el Gran Premio de México 2025, quedan cuatro jornadas de la temporada 2025: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. No obstante, dos de ellas cuentan con carrera sprint, por lo que en esos fines de semana los pilotos podrán aspirar a un máximo de 33 unidades.
- Gran Premio de Brasil (Sprint) = 33 puntos (25 + 8)
- Gran Premio de Las Vegas = 25 puntos
- Gran Premio de Qatar (Sprint) = 33 puntos (25 + 8)
- Gran Premio de Abu Dhabi = 25 puntos
- MÁXIMO TOTAL: 116 puntos
Max Verstappen y Lando Norris se saludan en Austin (GETTY IMAGES)
La diferencia entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen
- Lando Norris (McLaren) – 357
- Oscar Piastri (McLaren) – 356
- Max Verstappen (Red Bull) – 321
*La brecha entre Norris y Verstappen es de 36 puntos.
En síntesis
- Tras el GP de México 2025, quedan cuatro Grandes Premios de la temporada de Fórmula 1.
- El máximo total de puntos que quedan en juego en la temporada 2025 es de 116 unidades.
- La brecha entre el líder Lando Norris (357) y Max Verstappen (321) es de 36 puntos.