Continúa la pesadilla de Lewis Hamilton en Ferrari. Las buenas sensaciones que había dejado el heptacampeón con su nuevo equipo en el inicio de la temporada ya quedaron en el olvido y ahora cada presentación del británico a bordo del SF-25 tienen a ser decepcionantes.

Hamilton ya se había mostrado muy golpeado moralmente justo antes del receso de verano, pero su retorno en el Gran Premio de Países Bajos no pudo ser peor: se accidentó en la vuelta 25 y se convirtió en el primer piloto en abandonar la carrera. Por si fuera poco, Charles Leclerc tampoco pudo completar las vueltas por un toque con Kimi Antonelli, por lo que fue un domingo para el olvido para el equipo de Maranello.

Los aficionados quedaron expectantes por las declaraciones de Lewis tras el accidente, tomando en cuenta que en Hungría había sugerido a Ferrari a buscar otro piloto. Sin embargo, esta vez Hamilton no se mostró tan pesimista y no dejó ninguna frase que atente contra su futuro en la escudería.

“No estoy seguro de lo que ocurrió, llevaba buen ritmo, los neumáticos todavía estaban bien… Di la vuelta a la esquina y puse los neumáticos en el césped”, comenzó diciendo Lewis en zona de prensa sobre su incidente. Y añadió: “Es una pena tener que terminar la carrera tan pronto. Es decepcionante. Tengo muchas ganas de llegar a casa“.

Así fue el accidente de Lewis Hamilton en el GP de Países Bajos

En la vuelta 25, Hamilton no pudo controlar su monoplaza al entrar a la curva 3 y terminó impactando contra los muros de contención, perdiendo por completo la dirección de su neumático delantero derecho.

