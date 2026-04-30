Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 corre riesgo de cancelación

El pronóstico meteorológico para el día de la carrera no es alentador y, en el peor de los casos, todo podría suspenderse.

Aficionados de la Fórmula 1 en el Miami International Autodrome
© Getty ImagesAficionados de la Fórmula 1 en el Miami International Autodrome

La espera para volver a ver una carrera de Fórmula 1 podría estirarse. Después de un abril sin actividad, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Miami 2026, pero la carrera del domingo corre riesgo de cancelación por motivos extradeportivos.

Según los informes meteorológicos, hay pronóstico de tormentas eléctricas para el domingo 3 de mayo, día de la carrera principal. Puntualmente, para el momento de la largada hay altas probabilidades de lluvia y la cancelación del evento se empieza a considerar.

Cabe recordar que la Fórmula 1 tiene estrictos protocolos de seguridad establecidos y todo apunta a que la carrera podría suspenderse si aparecen relámpagos en las inmediaciones del circuito.

El propio Checo Pérez abordó el tema este jueves en rueda de prensa: Esta noche la FIA se reunirá para evaluar los diferentes escenarios. Las previsiones no son nada buenas.

Horarios del GP de Miami 2026

Práctica Libre 1 – Viernes 1 de mayo

  • México – 10:00 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs
  • Argentina – 13:00 hs
  • Uruguay/Paraguay – 13:00 hs
Ver también

¡Nuevo color inédito! Mercedes anunció trajes especiales para el GP de Miami 2026

Sprint quali – Viernes 1 de mayo

  • México – 14:30 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:30 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:30 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:30 hs
  • Argentina – 17:30 hs
  • Uruguay/Paraguay – 17:30 hs

Carrera Sprint – Sábado 2 de mayo

  • México – 10:00 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs
  • Argentina – 13:00 hs
  • Uruguay/Paraguay – 13:00 hs

Clasificación – Sábado 2 de mayo

  • México – 14:00 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:00 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:00 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:00 hs
  • Argentina – 17:00 hs
  • Uruguay/Paraguay – 17:00 hs

Carrera – Domingo 3 de mayo

  • México – 14:00 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:00 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:00 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:00 hs
  • Argentina – 17:00 hs
  • Uruguay/Paraguay – 17:00 hs
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones