El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 corre riesgo de cancelación

La espera para volver a ver una carrera de Fórmula 1 podría estirarse. Después de un abril sin actividad, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Miami 2026, pero la carrera del domingo corre riesgo de cancelación por motivos extradeportivos.

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Según los informes meteorológicos, hay pronóstico de tormentas eléctricas para el domingo 3 de mayo, día de la carrera principal. Puntualmente, para el momento de la largada hay altas probabilidades de lluvia y la cancelación del evento se empieza a considerar.

Cabe recordar que la Fórmula 1 tiene estrictos protocolos de seguridad establecidos y todo apunta a que la carrera podría suspenderse si aparecen relámpagos en las inmediaciones del circuito.

El propio Checo Pérez abordó el tema este jueves en rueda de prensa: “Esta noche la FIA se reunirá para evaluar los diferentes escenarios. Las previsiones no son nada buenas“.

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⚠️ Checo Pérez, sobre la posible CANCELACIÓN del GP de Miami por tormenta eléctrica: "Esta noche la FIA se reunirá para evaluar los diferentes escenarios"



"Las previsiones no son nada buenas".#F1 #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/dI40lLjIXC — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) April 30, 2026

Horarios del GP de Miami 2026

Práctica Libre 1 – Viernes 1 de mayo

México – 10:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs

Argentina – 13:00 hs

Uruguay/Paraguay – 13:00 hs

Sprint quali – Viernes 1 de mayo

México – 14:30 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:30 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:30 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:30 hs

Argentina – 17:30 hs

Uruguay/Paraguay – 17:30 hs

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Carrera Sprint – Sábado 2 de mayo

México – 10:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs

Argentina – 13:00 hs

Uruguay/Paraguay – 13:00 hs

Clasificación – Sábado 2 de mayo

México – 14:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:00 hs

Argentina – 17:00 hs

Uruguay/Paraguay – 17:00 hs

Carrera – Domingo 3 de mayo

México – 14:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:00 hs

Argentina – 17:00 hs

Uruguay/Paraguay – 17:00 hs