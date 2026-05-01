El Gran Premio de Miami 2026 ya está en marcha y Checo Pérez está siendo uno de los protagonistas por tratarse de la primera ‘home race’ de Cadillac desde la llegada de la escudería americana a la Fórmula 1.

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El experimentado piloto mexicano no solo fue parte de la rueda de prensa del jueves, sino que además ya comenzó a participar de distintos eventos y a brindar varios testimonios. En uno de ellos, le puso un divertido apodo a la dupla que conforma actualmente junto a Valttteri Bottas en Cadillac.

Cuando se confirmó que estos dos iban a ser los pilotos del nuevo equipo, uno de los apodos que ganó popularidad entre los aficionados fue ‘Los Fabulosos Cadillacs’, banda musical de Argentina. Sin embargo, Sergio Pérez se inclinó por otra alternativa.

“Nos quedamos con Checottas”, aseguró el tapatío entre risas en una entrevista durante el GP de Miami. Este apodo es del mismo estilo que el famoso ‘Chestappen’, el cual fue furor en su época de Red Bull junto a nada más y nada menos que Max Verstappen.

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Sergio Perez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos del GP de Australia 2026 (Getty Images)

¿Qué esperar de Checo Pérez en el GP de Miami?

Si bien Cadillac tuvo tiempo para trabajar en mejoras durante todo el mes de abril, lo cierto es que no hay que hacerse grandes ilusiones con posibilidad de puntos de Checo en Miami.

No obstante, es importante mencionar que Cadillac fue el segundo equipo que más mejoras llevó a Miami con nueve, solo por detrás de las 11 de Ferrari. No obastante, hay que ser conscientes de que los avances significativos llevan su tiempo y podemos esperar, a lo sumo, que Sergio se acerque un poco a la zona media.

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En síntesis