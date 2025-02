La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya es casi tangible. Después de varios test, los equipos presentaron sus coches para el nuevo curso en un evento en el que también dijeron presente los pilotos de cada escudería y ahora quedó todo listo para la pretemporada que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de febrero en el circuito de Sakhir de Bahrein.

Ahora bien, antes del evento F175 en el O2 Arena de Londres, los pilotos de Alpine –Pierre Gasly y Jack Doohan– platicaron con la prensa y respondieron algunas preguntas. Sin embargo, al australiano no se lo vio para nada cómodo cuando el nombre de Franco Colapinto apareció en la escena.

Para poner en contexto, Colapinto fue fichado por Alpine en un contrato multianual por pedido de Flavio Briatore. Desde ese momento, el asiento de Doohan parece estar en la cuerda floja, pero Jack -al ser consultado al respecto- menospreció a Franco: “Me han dicho que es un piloto reserva”.

Acto seguido, aseguró que la presencia del argentino no le supone una presión extra y completó con un claro fastidio: “¿Es eso una pregunta? Sea cual sea la presión, estoy deseando disfrutar de ella, aceptarla y disfrutar de mi temporada en la Fórmula 1. Realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no“. Por último, el jefe de prensa de Alpine intervino tras una nueva pregunta sobre Franco y le dijo a la prensa: “No más preguntas sobre Colapinto. Creo que es suficiente, llevamos ya dos sobre Franco”.

Colapinto celebró el triunfo de Real Madrid en Champions League

Franco asistió al Santiago Bernabéu para presenciar el partido de vuelta de la serie entre Real Madrid y Manchester City por los Playoffs de la UEFA Champions League y publicó un video en sus redes sociales del tercer gol de Kylian Mbappé. “Toma pa el golazo que te grabé. No lo puedo creer”, escribió en la historia de Instagram que compartió para sus más de 4 millones de seguidores.