Cadillac todavía tiene muchos aspectos por decidir antes de aparecer por primera vez en la grilla de la Fórmula 1. Entrar a la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial es complejo, pero la escudería ya tomó una de las determinaciones más importantes que es la de firmar a su dupla de pilotos: Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Por otra parte, el sitio Sports Business Journal reveló que Cadillac está en la búsqueda de más sponsors para lo que será su llegada a la Fórmula 1. Por el momento, la escudería norteamericana oficializó a Tommy Hilfiger y a Jim Beam como los primeros patrocinadores.

¿Cuánto dinero pide Cadillac?

Sin embargo, Cadillac necesita sumar más sponsors y especialmente está buscando uno que se sume al título del equipo. Todas las escuderías de la Fórmula 1 cuentan con un patrocinador en su naming, como por ejemplo Oracle en Red Bull y HP en Ferrari, entre otros.

Según lo revelado por Sports Business Journal, Cadillac está demandando una cifra entre 55 y 70 millones de dólares por el naming del equipo de Checo Pérez. La idea es que un patrocinador aporte ese dinero anualmente por un contrato de cinco años.

“Cadillac está vendiendo posiciones que incluyen socio principal, socio premium, socio del equipo, socio oficial y proveedor del equipo”, detalló la fuente mencionada. Cada plan tiene un precio distinto y si bien el equipo demanda 55-70 millones por el naming, luego hay pedidos por menos dinero.

Por ejemplo, McLaren era el único equipo que todavía no tenía un patrocinador en su nombre, pero recientemente confirmó a Mastercard como sponsor y se reveló que esta marca le desembolsará 100 millones de dólares a la escudería de la Fórmula 1 en el acuerdo.

No obstante, Cadillac también tiene en cuenta otras opciones en caso de no encontrar el sponsor adecuado para su naming. En ese sentido, el equipo podría firmar a dos o tres patrocinadores principales con acuerdos de 40-50 millones de dólares anuales y a otras marcas en planes más secundarios.

Los costos y las inversiones para una escudería de la Fórmula 1 son enormes. Es por eso que Cadillac necesita acompañamiento y el equipo de Checo Pérez está buscando conseguir apoyo antes de su debut en la categoría. Aunque es probable que algunos sponsors se sumen una vez que vean su recorrido en la grilla.

