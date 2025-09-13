Fin de la novela. La FIA tomó una decisión luego del reclamo de Williams por la sanción aplicada contra Carlos Sainz luego del Gran Premio de Países Bajos 2025. El español tuvo un toque con Liam Lawson durante la carrera y no solo recibió 10 segundos de penalización, sino que además después se le quitaron dos puntos de la Superlicencia.

El madrileño consideró esto inaceptable y, junto con Williams, elevaron una queja formal con las pruebas pertinentes para que se le quitara dicho castigo. Finalmente, tras varios días y un análisis exhaustivo de la situación, la FIA decidió borrar dicha penalización y la catalogó de “acción de carrera”.

De esta manera, Sainz volvió a tener solamente dos puntos en la Superlicencia y quedó lejos del límite de 12. Ahora bien, el piloto que sí está cerca de llegar a ese tope es Oliver Bearman, de Haas, quien tiene 10. Recordemos que en caso de alcanzar los 12 puntos el castigo corresponidente es un race ban. Es decir, perderse una carrera.

El comunicado de Williams tras el fallo de la FIA a favor de Carlos Sainz

“Agradecemos a los comisarios que revisen la sanción de Carlos en Zandvoort y reconozcan que no ha sido su culpa, sino un incidente de carrera. Los errores son parte del automovilismo y continuaremos trabajando con la FIA para mejorar la toma de decisiones de los comisarios y la revisión del reglamento”.

El accidente por el que sancionaron a Carlos Sainz en Zandvoort

El incidente sucedió en la curva 1 y, tras tocarse, Sainz exclamó por radio: “Es muy estúpido. Díos mío, este chico… es siempre el mismo chico”. Para sorpresa de muchos, los comisarios decidieron penalizar al piloto de Williams con 10 segundos, quien explotó al conocer la medida: “¿Estás bromeando? Es la cosa más ridícula que escuché en mi vida”.

