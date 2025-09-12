Max Verstappen es un animal competitivo y así lo demostró el último fin de semana en el Gran Premio de Italia 2025. Incluso sin el coche más competitivo de la parrilla, el tetracampeón de la Formula 1 se las arregla para seguir incomodando a los McLaren y es uno de los dos pilotos -junto a George Russell- que han podido quitarle victorias a Lando Norris y Oscar Piastri esta temporada.

Si bien es una utopía pensar que puede luchar por el Mundial, Verstappen sigue demostrando su capacidad y su pasión por el automovilismo. De hecho, mientras toda la F1 descansará este fin de semana, ‘Mad Max’ aprovechará el pequeño receso para participar de otra categoría: Nürburgring Langstrecken-Serie.

Verstappen va a conducir un Porsche 718 Cayman GT4 CS / GT4 RS Clubsport con el equipo Lionspeed GP en la clase SP7, que incluye coches tipo GT4, una categoría inferior a la GT3. Es decir, no competirá por la victoria general, sino por su clase en la carrera de aproximadamente cuatro horas con múltiples pilotos compartiendo el mismo auto.

Este es todo un desafió para el neerlandés, ya que tendrá algunas limitaciones en el rendimiento del coche, como potencia reducida o requisitos de aprendizaje. Esto se debe a que aún no posee el permiso A que le permitiría competir con coches GT3 en los eventos más exigentes del Nürburgring. Sin embargo, es precisamente por eso que Verstappen quiere competir: obtener dicha licencia especial y, así, estar apto para participar del 24 Horas de Nürburgring en un futuro.

¿Qué dijo Verstappen sobre competir en Nordschlife?

“El automovilismo no solo es mi profesión, también es mi hobby. Este fin de semana voy a correr en el Nordschlife para obtener la licencia para correr con autos de GT3. Porque amaría poder hacer eso“, expresó Verstappen sobre su presencia en Nürburgring. “Este circuito está en el top de mi lista de circuitos donde quiero correr porque es muy desafiante con su largo e histórico trazado. No puedo esperar”, completó.

Un detalle curioso es que los novatos, entre los que se encuentra Max Verstappen, tienen que completar ocho vueltas al circuito siguiendo a un instructor que les marcará cómo tienen que trazar.