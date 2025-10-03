Terminó el primer día del Gran Premio de Singapur 2025. La Práctica Libre 1 tuvo a Fernando Alonso en lo más alto de la sesión para sorpresa de propios y extraños. Sin embargo, en la Free Practice 2 -liderada por Oscar Piastri– se confirmó que lo del asturiano no había sido casualidad al colocarse cuarto.

Liam Lawson y George Russell no pudieron completar la sesión por fuertes choques contra el muro de contención, mientras que Isack Hadjar se llevó todas las miradas al colocarse segundo, solamente superado por Piastri. En cuanto a Franco Colapinto, el argentino volvió a tener dificultados y finalizó 19°.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Singapur 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 1:30.714 Isack Hadjar (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Franco Colapinto (Alpine) George Russell (Mercedes)