Las primeras palabras de Checo Pérez tras los test en Imola: “Mi cuello sobrevivió”

El piloto mexicano dio varios giros a bordo de un Ferrari SF-23 tanto el jueves como el viernes. Fue su primera experiencia en pista desde 2024.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez finalizó los test con el Ferrari SF-23
© @LucianoYomaCheco Pérez finalizó los test con el Ferrari SF-23

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca de hacerse realidad. Meses atrás, en agosto, el tapatío fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac para la temporada 2026. Fue entonces cuando comenzó con los trabajos de gimnasio y simulador, pero esta semana dio el paso más importante en su preparación: regresó a las pistas.

Ferrari, proveedor de unidad de potencia de Cadillac en 2026 y 2027, le cedió a la nueva escudería americana un SF-23 (modelo que utilizó el equipo de Maranello en 2023) para que Checo Pérez pudiera girar en el circuito de Imola tanto jueves como viernes. Las imágenes del mexicano a bordo del coche negro no tardaron en aparecer y ahora fue el propio Sergio quien se pronunció.

El posteo de Checo Pérez en redes sociales

Puntualmente, Checo publicó una selfie sonriendo luego de los test del viernes en Emilia-Romaña y acompañó la foto con el texto: Feliz de ser un piloto de nuevo. Además, bromeó: Y mi cuello sobrevivió.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Tomando en cuenta que Cadillac recién aterriza en la F1 en 2026, la primera carrera oficial de Sergio Pérez en la Máxima desde su despido en Red Bull Racing será el 8 de marzo de 2026 en el Circuito de Albert Park, en el marco del Gran Premio de Australia.

John Elkann, presidente de Ferrari, manda una dura advertencia a Lewis Hamilton y Charles Leclerc

En síntesis

  • El piloto Checo Pérez regresó a las pistas en Imola para prepararse para 2026.
  • Pérez fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac para la temporada de Fórmula 1 2026.
  • Ferrari cedió un SF-23 (modelo 2023) para que Sergio Pérez pudiera probar.
leandro barraza
Leandro Barraza
