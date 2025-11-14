El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca de hacerse realidad. Meses atrás, en agosto, el tapatío fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac para la temporada 2026. Fue entonces cuando comenzó con los trabajos de gimnasio y simulador, pero esta semana dio el paso más importante en su preparación: regresó a las pistas.

Ferrari, proveedor de unidad de potencia de Cadillac en 2026 y 2027, le cedió a la nueva escudería americana un SF-23 (modelo que utilizó el equipo de Maranello en 2023) para que Checo Pérez pudiera girar en el circuito de Imola tanto jueves como viernes. Las imágenes del mexicano a bordo del coche negro no tardaron en aparecer y ahora fue el propio Sergio quien se pronunció.

El posteo de Checo Pérez en redes sociales

Puntualmente, Checo publicó una selfie sonriendo luego de los test del viernes en Emilia-Romaña y acompañó la foto con el texto: “Feliz de ser un piloto de nuevo“. Además, bromeó: “Y mi cuello sobrevivió“.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Tomando en cuenta que Cadillac recién aterriza en la F1 en 2026, la primera carrera oficial de Sergio Pérez en la Máxima desde su despido en Red Bull Racing será el 8 de marzo de 2026 en el Circuito de Albert Park, en el marco del Gran Premio de Australia.

