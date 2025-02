Lewis Hamilton nunca se ha destacado por ser una estrella políticamente correcta. Lejos de mantenerse al margen, el siete veces campeón de la Fórmula 1 siempre ha tomado postura por distintas problemáticas sociales y puntualmente el racismo es algo que toca sus fibras más sensibles.

En el pasado, Hamilton visibilizó la causa ‘Black Lives Matter’ y meses atrás apuntó contra Mohammed ben Sulayem -presidente de la FIA- por su comentario “los pilotos no son raperos”. Ahora, Lewis volvió a dar que hablar por una llamativa respuesta a Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, con una mención racial.

Puntualmente, Wolff había dado a entender recientemente que Hamilton ya había cumplido su vida útil en la Fórmula 1 a sus 40 años. Sin embargo, Lewis contestó: “Nunca me comparen con nadie. Soy el primer y único piloto negro que estuvo aquí. No pueden compararme con otro piloto de F1 con 40 años, pasado o presente. Tengo hambre, estoy motivado, no tengo esposa ni hijos. Quiero ganar”.

De esta manera, el oriundo de Stevenage no dejó dudas sobre su motivación para ir en busca de su octavo Mundial, algo que Bernie Ecclestone -expresidente de la Fórmula 1- también había puesto en tela de juicio recientemente. ¿Podrá Lewis Hamilton conseguir el récord en solitario con Ferrari?

Lewis Hamilton lideró la sesión matutina del segundo día de pretemporada

Los primeros resultados de la pretemporada de Bahrein está demostrando que Lewis Hamilton está más que cómodo con Ferrari. Si bien los equipos aprovechan para probar distintas cuestiones de cara al primer Gran Premio en Australia, lo cierto es que Lewis Hamilton se impuso con el mejor tiempo (1:29.379) de la sesión de la mañana del segundo día luego de 45 vueltas.