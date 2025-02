La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a días de comenzar y el nombre de Checo Pérez volvió a escena. El mexicano es uno de los grandes ausentes en la pretemporada que se está llevando a cabo en Bahrein luego de lo que fue su despido de Red Bull Racing en diciembre y quien volvió a hablar de él fue Helmut Marko.

El histórico asesor de la escudería austriaca fue una de las personalidades que más atacó a Sergio en los últimos meses de 2024 y nunca ocultó su deseo de colocar a Liam Lawson en su lugar cuando los resultados no le sonreían al tapatío. Ahora, a Marko le consultaron en el paddock qué diferencias veía entre Lawson y Checo, y su respuesta dio que hablar entre los aficionados de Red Bull.

¿Cuál fue el dardo de Helmut Marko contra Checo Pérez?

Helmut Marko platicó con la prensa y, al ser preguntado por Checo Pérez y Lawson, contestó: “Liam muestra mucho más entusiasmo. Sí, es la edad. Pero al menos no ha hecho nada malo”. De esta manera, el asesor volvió a dejar en claro su favoritismo por el neozelandés, algo que ya evidenciaba incluso antes de que se confirmara la noticia del despido del mexicano de Red Bull.

Liam Lawson en la pretemporada con Red Bull (GETTY IMAGES)

En la misma línea, Helmut completó sobre las primeras sesiones de Lawson en la pretemporada: “Lo hizo bien, sí. Sólo cuando pasamos de duro a medio, ya no mejoró. También cambiamos algo del coche en ese momento y no funcionó. Sin embargo, dentro del equipo eso tenía sentido y también se sabía por qué no funcionó”.

Liam Lawson también analizó su pretemporada

En declaraciones recogidas por el portal Motorsport, Lawson expresó: “Lo pasé muy bien. Ha sido estupendo conducir por fin el coche nuevo y completar vueltas. Las sensaciones son buenas, aunque todavía es pronto. De momento, se trata sobre todo de aprender. Para mí, hay mucho más, ya que cambiar de equipo significa que también tengo que aprender sobre todo el equipo. Teníamos un plan con puntos de prueba y conseguimos llevar a cabo todo el plan. Eso siempre es positivo”.