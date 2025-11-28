Todo listo para la disputa de los primeros puntos del Gran Premio de Qatar 2025. Este viernes se llevó a cabo la sprint qualy de cara a la carrera corta del sábado en el Circuito Internacional de Losail y Oscar Piastri dio un paso al frente al conseguir la pole que lo confirma su reacción en esta recta final de la temporada.

La gran decepción de la sesión fue Lewis Hamilton, quien quedó eliminado en SQ1 y tendrá que largar desde el puesto 18. El siete veces campeón de la Fórmula 1 no tuvo una buena temporada con Ferrari y lo tendrá difícil para sumar puntos en la Sprint. Sin embargo, aún tiene esperanzas de hacerlo bien en la carrera principal.

Lewis Hamilton volvió a decepcionar con Ferrari (GETTY IMAGES)

Cabe recordar que Hamilton todavía no consiguió ningún podio con el equipo de Maranello y se ha encargado de calificar su temporada como “una pesadilla”. En esta misma línea aparece Alpine, que ocupará los últimos dos lugares de la parrilla con el argentino Franco Colapinto en el fondo.

Parrilla de salida confirmada para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

¿Cómo sigue el fin de semana del GP de Qatar 2025?