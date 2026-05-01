¿Por qué la Práctica Libre del GP de Miami 2026 dura más de una hora?

Los coches de la Fórmula 1 vuelven a rugir este viernes 30 de abril con el primer día del Gran Premio de Miami 2026. Las sesiones programadas para el día de la fecha en el Miami International Autodrome son una Práctica Libre y la sprint quali. Sin embargo, la FP1 será más larga de lo normal.

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Normalmente, las Prácticas Libres de la F1 tienen una duración de 60 minutos. No obstante, este viernes en Miami los pilotos tendrán la posibilidad de girar un total de 90 minutos. Es decir, la sesión durará 1 hora y 30 minutos.

Así lo informó la FIA en su cuenta oficial: “Tras consulta con todas las partes interesadas, se ha acordado que la Práctica Libre 1 (FP1) del Gran Premio de Miami se extenderá a 90 minutos. Como resultado, la sesión se llevará a cabo ahora de 12:00 a 13:30 hora local. Todas las demás sesiones en pista programadas antes de la FP1 también se adelantarán 30 minutos”.

¿Por qué la Práctica Libre de Miami durará más?

Se trata de una medida extraordinaria y, salvo alguna sorpresa, no es algo que se va a repetir en otros Grandes Premios. Así lo explicó la propia FIA: “Esta decisión se ha tomado en reconocimiento a la brecha desde el último Gran Premio, los ajustes regulatorios y técnicos anunciados recientemente, y el hecho de que el Gran Premio de Miami se desarrolla bajo el formato Sprint, que reduce la cantidad de tiempo de práctica disponible a lo largo del fin de semana”.

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Horario de las sesiones del viernes en el GP de Miami 2026

Práctica Libre 1 – Viernes 1 de mayo

México – 10:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs

Argentina – 13:00 hs

Uruguay/Paraguay – 13:00 hs

Sprint quali – Viernes 1 de mayo