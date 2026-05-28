Santos Laguna cerró una temporada para el olvido tras un flojísimo Clausura 2026, donde terminó como sotanero al cosechar apenas 12 unidades, luego de cosechar 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas. Para colmo, quedó obligado a pagar la multa del cociente.

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Ahora, con el objetivo de levantar el momento del equipo, la directiva albiverde contrató al director técnico Renato Paiva, con el que intentarán volver a ser protagonista de la Liga MX y pelear en la parte alta de la tabla como lo hizo en años reciente.

El DT fue presentado en conferencia de prensa junto a Alejandro Irarragorri Kalb, presidente y Gonzalo Pineda, director deportivo. El máximo mandamá los presentó con las siguientes palabras: “Estamos muy contentos por anunciar y darle la bienvenida a Renato Paiva y a su Cuerpo Técnico. Estamos muy entusiasmados de iniciar este nuevo proceso que queremos que sea a mediano y largo plazo. En Renato encontramos un perfil que conoce muy bien a la institución, que entiende lo que necesitamos para salir adelante y construir un proyecto sólido, alineado a nuestra idea y al modelo de juego que queremos desarrollar”.

🇵🇹 De Portugal a Territorio Guerrero.



¡Vamos con todo profe! 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/C2yqIFqXcg — Club Santos (@ClubSantos) May 28, 2026

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En la conferencia, el estratega luso envió su primer mensaje: “Quiero transmitirle a la afición el orgullo que siento por representar a un Club que es más que un Club; es un representante muy importante de La Laguna y de toda la Comarca Lagunera. Santos Laguna es una institución que, en pocos años, ha construido una historia llena de éxitos, y eso me ilusiona muchísimo como profesional”.

Además, agregó: “Estoy consciente de que no es un momento fácil, pero precisamente por eso estamos aquí. Las conversaciones con la Directiva fueron muy importantes para mí; encontré un proyecto serio, una visión clara de cambio y una estructura con mucha ambición. No vengo únicamente a cambiar resultados, vengo a construir un proceso que genere resultados y que permita recuperar una identidad futbolística clara”.

¿Cómo fue el último ciclo de Renato Paiva como entrenador?

El último paso de Renato Paiva como DT fue en 2025, cuando dirigió al Fortaleza de Brasil, donde apenas estuvo en 10 compromisos, en los que obtuvo una victorias, 3 emaptes y 6 derrotas, cosechando apenas el 20% de los puntos. Además, fue parte de la campaña que terminó en el descenso del equipo a la Segunda División.

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En síntesis