Todo listo para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Este sábado se llevó a cabo de clasificación en el Yas Marina Circuit y se confirmó el orden de la parrilla de salida en la carrera que definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Precisamente Verstappen consiguió la pole y dio un importante paso de cara a lo que podría ser su quinto título consecutivo. Max necesita ganar y que Lando Norris finalice cuarto o peor, pero el británico de McLaren largará en el segundo lugar, justo detrás del neerlandés de Red Bull.

Resultado de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

La odisea de Lewis Hamilton

El veterano piloto de Ferrari volvió a quedar eliminado en Q1 por tercer Gran Premio consecutivo tras Las Vegas y Qatar. De esta manera, Lewis Hamilton le pone el broche de la peor manera a un año para el olvido en el que no pudo conseguir ningún podio.

