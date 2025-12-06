Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Resultado de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025: parrilla confirmada con Max Verstappen en la pole

Conoce cómo quedó diagramado el orden de largada para la carrera del domingo en Yas Marina Circuit.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Parrilla de salida de la Fórmula 1
© GETTY IMAGESParrilla de salida de la Fórmula 1

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Este sábado se llevó a cabo de clasificación en el Yas Marina Circuit y se confirmó el orden de la parrilla de salida en la carrera que definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Publicidad

Precisamente Verstappen consiguió la pole y dio un importante paso de cara a lo que podría ser su quinto título consecutivo. Max necesita ganar y que Lando Norris finalice cuarto o peor, pero el británico de McLaren largará en el segundo lugar, justo detrás del neerlandés de Red Bull.

Resultado de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  8. Esteban Ocon (Haas)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Kimi Antonelli (Mercedes)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Lewis Hamilton (Ferrari)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

La odisea de Lewis Hamilton

El veterano piloto de Ferrari volvió a quedar eliminado en Q1 por tercer Gran Premio consecutivo tras Las Vegas y Qatar. De esta manera, Lewis Hamilton le pone el broche de la peor manera a un año para el olvido en el que no pudo conseguir ningún podio.

Publicidad
Juan Pablo Montoya asegura que Red Bull corre con desventaja en Abu Dhabi sin Checo Pérez

ver también

Juan Pablo Montoya asegura que Red Bull corre con desventaja en Abu Dhabi sin Checo Pérez

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La inesperada baja de Rayados para la revancha ante Toluca
Rayados de Monterrey

La inesperada baja de Rayados para la revancha ante Toluca

¿A qué hora es la pelea de Merab Dvalishvili y Petr Yan HOY en UFC 323?
MMA

¿A qué hora es la pelea de Merab Dvalishvili y Petr Yan HOY en UFC 323?

¿A qué hora es la pelea de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira HOY en UFC 323?
MMA

¿A qué hora es la pelea de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira HOY en UFC 323?

Liguilla del Apertura 2025: las cuotas de los posibles goleadores en la vuelta de las semifinales de la Liga MX
Apuestas

Liguilla del Apertura 2025: las cuotas de los posibles goleadores en la vuelta de las semifinales de la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo