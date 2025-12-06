Todo listo para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Este sábado se llevó a cabo de clasificación en el Yas Marina Circuit y se confirmó el orden de la parrilla de salida en la carrera que definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.
Precisamente Verstappen consiguió la pole y dio un importante paso de cara a lo que podría ser su quinto título consecutivo. Max necesita ganar y que Lando Norris finalice cuarto o peor, pero el británico de McLaren largará en el segundo lugar, justo detrás del neerlandés de Red Bull.
Resultado de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Alexander Albon (Williams)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
La odisea de Lewis Hamilton
El veterano piloto de Ferrari volvió a quedar eliminado en Q1 por tercer Gran Premio consecutivo tras Las Vegas y Qatar. De esta manera, Lewis Hamilton le pone el broche de la peor manera a un año para el olvido en el que no pudo conseguir ningún podio.
ver también
Juan Pablo Montoya asegura que Red Bull corre con desventaja en Abu Dhabi sin Checo Pérez