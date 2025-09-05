Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1

Se completó el primer día del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1. El Autódromo de Monza fue testigo de las dos primeras sesiones de Prácticas Libres en la jornada del viernes con un Ferrari que no solo llamó la atención por su livery especial, sino también por los resultados en pista.

El equipo de Maranello dominó en la FP1 con Lewis Hamilton a la cabeza y Charles Leclerc como escolta, mientras que en la FP2 el monegasco quedó segundo, solo por detrás de Lando Norris, quien reafirmó su condición de piloto con más Libres liderados en la temporada. Franco Colapinto, por su parte, finalizó último en la FP2 tras haberle cedido su asiento a Paul Aron en la primera sesión (también acabó en el fondo).

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Italia 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:19.878 Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Kimi Antonelli (Mercedes) Franco Colapinto (Alpine)

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Alonso compara al futbol con la F1: “Quizá el problema lo tenga la sociedad”

¿Cómo sigue el fin de semana del GP de Italia 2025?

Práctica Libre 3 – Sábado 6

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 3:30

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 3:30 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 4:30

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 5:30

Argentina, Uruguay: 7:30

Clasificación – Sábado 6

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 8:00

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 9:00

Argentina, Uruguay: 11:00

Carrera – Domingo 7

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 8:00

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 9:00

Argentina, Uruguay: 10:00

Publicidad