Tan solo quedan ocho carreras por disputarse para que termine la temporada 2025 de la Fórmula 1. La misma finalizará el próximo 7 de diciembre en Abu Dabi y la campaña 2026 iniciará recién en marzo, por lo que Checo Pérez todavía tiene algunos meses hasta su regreso.

Sin embargo, el mexicano no se quedará con los brazos en jarra. Checo Pérez ya se está preparando para llegar de la mejor manera a su regreso a la Fórmula 1 y a su primera carrera con Cadillac. Graeme Lowdon, el jefe de la escudería norteamericana, dio detalles de los próximos pasos del tapatío.

Asimismo, el empresario británico respondió si le preocupa que Checo Pérez esté un año entero sin participar de la Fórmula 1: “No creo que (Checo) haya olvidado cómo manejar, eso seguro. Está haciendo un poco de karting y pronto lo tendremos en el simulador“.

“También haremos algunas pruebas en coches reales, así que no tengo dudas de que estará a la altura a tiempo”, manifestó Graeme Lowdon en declaraciones con el sitio oficial de la Fórmula 1. La última vez que Checo Pérez participó de un Gran Premio fue el 8 de diciembre de 2024 en Abu Dabi.

Graeme Lowdon, el jefe de Cadillac (@cadillacf1)

Sin embargo, el jefe de Cadillac no se mostró preocupado por eso debido a la experiencia y a los años que tiene el mexicano en la categoría. “Una de las ventajas que tenemos en 2026 es que, a diferencia de un año normal de campeonato, donde solo hay tres días de test, habrá una prueba inicial en Barcelona y luego dos pruebas adicionales en Baréin. Tendremos tres veces la cantidad de pruebas, lo que ayudará a que se pongan al día“, agregó Graeme Lowdon.

¿Cuál será la primera carrera de Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1?

Checo Pérez volverá a estar presente en un Gran Premio el próximo 8 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo la carrera en Australia. Por otro lado, el tapatío pisará de nuevo el Autódromo Hermanos Rodríguez el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.