¿Por qué no juega Jana Gutiérrez en América Femenil vs. Rayadas por la final del Clausura 2026?

América Femenil enfrenta a Rayadas por la final de vuelta del Clausura 2026 sin Jana Gutiérrez, una de las piezas más importantes del equipo de Ángel Villacampa.

Desde las 12:00 hs de la CDMX, América Femenil recibe a Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes por la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las azulcremas intentarán remontar la serie tras caer 1-0 en el encuentro de ida disputado en Monterrey y buscarán hacerse fuertes ante su gente para pelear por un nuevo campeonato.

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El equipo dirigido por Ángel Villacampa sabe que necesita un partido perfecto para quedarse con el título. Rayadas llega con ventaja y con la tranquilidad de que un empate o una victoria le alcanzarán para coronarse campeón, mientras que América necesita ganar por 1-0 para dar vuelta la historia y celebrar en casa.

América pierde a una de sus figuras

Sin embargo, las Águilas tendrán una baja muy sensible para este compromiso decisivo. Jana Gutiérrez no podrá disputar la final debido a una lesión muscular en los isquiotibiales que sufrió durante la concentración con la Selección Mexicana.

La futbolista venía siendo una de las futbolistas más importantes del equipo durante el torneo y su ausencia representa un problema importante para el cuerpo técnico azulcrema. A pesar de no poder estar dentro del campo, Jana apoyará a sus compañeras desde afuera en el partido más importante de la temporada.

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América Femenil espera igualmente poder sacar adelante la serie con el apoyo de su afición y levantar el trofeo en la Ciudad de México. Del otro lado, Rayadas intentará aprovechar la ventaja conseguida en la ida para volver a gritar campeón en la Liga MX Femenil.

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